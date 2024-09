Maghreb : ce pays annonce 2 centrales solaires d’une capacité cumulée de 100MW

La Tunisie mise résolument sur les énergies renouvelables pour répondre à ses défis énergétiques. Dans le cadre de sa stratégie énergétique pour 2035, le pays projette d’augmenter la part des énergies vertes dans son mix énergétique. Le 18 septembre 2024, la ministre tunisienne de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub, a signé deux accords majeurs avec les entreprises norvégienne et japonaise, Scatec et Aeolus, pour la construction de centrales solaires à Sidi Bouzid et Tozeur.

Ces projets, qui bénéficieront d’un investissement de 79 millions d’euros, visent à générer 50 mégawatts chacun. Ils seront opérationnels d’ici 2025, intégrant un ensemble plus vaste de centrales, à Kairouan, Gafsa, et Tataouine, qui totaliseront 500 mégawatts de production solaire. Ce programme traduit la volonté de la Tunisie d’augmenter sa capacité de production électrique via des sources renouvelables, tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles.

L’objectif final est de faire des énergies vertes une composante centrale du développement économique tunisien, et de renforcer l’indépendance énergétique du pays face aux fluctuations du marché des hydrocarbures. En plus de répondre aux besoins énergétiques nationaux, ces projets visent à attirer davantage d’investissements étrangers et à positionner la Tunisie en tant qu’acteur clé dans la transition énergétique en Afrique du Nord.