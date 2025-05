Gaz au Maghreb : un important contrat signé avec un client européen

Photo Reuters

Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les pays européens se sont activement tournés vers des fournisseurs alternatifs pour pallier la diminution de leurs importations de gaz russe. L’Algérie, forte de ses infrastructures et de ses réserves, a profité de cette reconfiguration pour consolider son rôle de fournisseur stratégique. À travers le gazoduc Transmed, qui traverse la Méditerranée via la Tunisie pour rejoindre l’Italie, Alger a pu intensifier ses livraisons vers le sud de l’Europe. Ce repositionnement s’est traduit par des contrats renforcés avec l’Italie et l’élargissement de ses relations commerciales avec d’autres pays du continent. Aujourd’hui, cette dynamique franchit un nouveau cap avec un accord signé entre la compagnie algérienne Sonatrach et le groupe slovène Geoplin.

Un partenariat énergétique structurant avec la Slovénie

Le contrat annoncé ce mardi 13 mai marque une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion de Sonatrach sur les marchés européens. Il prévoit l’acheminement de gaz naturel vers la Slovénie en utilisant les infrastructures existantes reliant l’Algérie à l’Italie. Ce mode de transit offre une solution immédiate et fiable, sans nécessiter de nouveaux investissements lourds. Pour Geoplin, acteur principal du marché gazier slovène, cet accord constitue une opportunité de sécuriser l’approvisionnement énergétique dans un contexte de volatilité persistante. Quant à l’Algérie, elle étend sa portée commerciale vers l’Europe centrale, renforçant ainsi sa présence au-delà de ses partenaires traditionnels.

Une stratégie d’influence économique au-delà de l’énergie

Au-delà des aspects techniques, l’accord symbolise une volonté plus large de diversification des partenariats économiques. Lors de la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, des échanges ont mis en lumière les complémentarités possibles entre l’Algérie et la Slovénie. Le chef de l’État algérien a évoqué les opportunités offertes aux jeunes algériens dans un cadre de coopération bilatérale, notamment en matière de formation, de technologies vertes ou encore d’industries stratégiques. Cette ouverture vers des pays européens moins exposés aux tensions diplomatiques récurrentes montre une inflexion dans la diplomatie économique algérienne, cherchant à tisser des liens plus variés et durables.

Ce contrat illustre également la volonté d’Alger de redéfinir son image sur la scène énergétique. En mettant en avant la fiabilité de ses livraisons et sa capacité à répondre aux besoins croissants du marché européen, l’Algérie entend jouer un rôle stabilisateur dans un secteur toujours marqué par l’incertitude géopolitique. À travers cet accord avec Geoplin, c’est un nouveau jalon qui est posé dans la construction d’un partenariat énergétique ancré sur des bases pragmatiques et tourné vers la résilience des chaînes d’approvisionnement.