Maghreb: ce pays remporte une compétition culinaire en Afrique

La ville de Marrakech a récemment accueilli l’édition 2024 du Bocuse d’Or Afrique, où le Maroc a brillé en remportant la première place. Cette compétition culinaire, reconnue pour sa rigueur et son prestige, a permis à l’équipe marocaine de se distinguer parmi les meilleures du continent. Sous la direction du chef Moha Fedal, les jeunes talents Yassine Bogdad, Youssef Lamghani et Ahmed Ben Semlali ont su séduire un jury international avec leur maîtrise des techniques culinaires, confirmant ainsi la qualité de la gastronomie marocaine.

La compétition, d’une durée de 5 heures et 35 minutes, a été présidée par Davy Tissot, vainqueur du Bocuse d’Or Monde 2023. Ce dernier a souligné la finesse du travail des chefs marocains, qui remportent cette distinction pour la deuxième fois après leur victoire en 2018. L’île Maurice et l’Égypte ont respectivement pris la deuxième et la troisième place, tandis que des prix spécifiques ont été décernés à d’autres équipes : le Ghana a reçu le prix du « Meilleur esprit d’équipe », et le Sénégal a été récompensé pour son « Menu spécial », grâce à une sélection diversifiée de plats.

Le Bocuse d’Or Afrique s’inscrit dans un événement plus large, le Tournoi Officiel des Chefs Afrique (TOC Afrique), organisé à Marrakech par Rahal Event. Ce rassemblement, devenu un incontournable dans le calendrier culinaire international, met en valeur l’héritage gastronomique africain. Il comprend également la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie, une autre compétition phare du continent.

L’ampleur de cet événement illustre l’engagement du Maroc à promouvoir la gastronomie africaine à l’échelle mondiale. Karim Rahal, président du groupe Rahal, a exprimé sa fierté quant à la réussite de cette édition, soulignant le défi que représente l’organisation d’une telle compétition continentale. Marrakech, en accueillant cette prestigieuse rencontre, renforce son rôle de pôle culinaire en Afrique.