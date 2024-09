Maghreb: ce pays renforce ses capacités militaires avec du matériel américain

Photo : DR

Les Forces armées royales marocaines s’apprêtent à renforcer leur arsenal avec l’acquisition de tracteurs de transport lourd américains. Oshkosh Defense, filiale d’Oshkosh Corporation, a récemment annoncé avoir reçu une commande pour la fourniture de tracteurs Heavy Equipment Transporter (HET) A1 et de remorques 635NL destinés au Maroc.

Cette transaction s’effectue par l’intermédiaire d’Optimum Vehicle Logistics, le distributeur exclusif d’Oshkosh Defense au Maroc. L’arrivée de ces nouveaux équipements est prévue pour l’été 2025, marquant une étape importante dans la modernisation des capacités logistiques des forces marocaines.

Le tracteur HET A1 se distingue par sa polyvalence et sa robustesse. Conçu pour le transport d’équipements militaires lourds, il est capable de déplacer sur de longues distances des charges imposantes telles que des chars, des véhicules blindés ou des engins de dépannage. Son utilité s’étend également aux opérations locales et à l’évacuation de matériel nécessitant une maintenance.

Cette acquisition s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation de l’armée marocaine, notamment en ce qui concerne sa flotte de chars M1 Abrams. Pat Williams, directeur des programmes chez Oshkosh Defense, a souligné l’importance de cette collaboration, mettant en avant le renforcement des capacités militaires du Maroc et l’amélioration de l’interopérabilité avec les forces alliées.

L’intégration de ces tracteurs HET A1 dans l’arsenal marocain représente un investissement stratégique visant à optimiser la mobilité et la flexibilité des unités lourdes. Cette décision reflète la volonté du Maroc de maintenir des forces armées modernes et efficaces, capables de répondre aux défis logistiques et opérationnels contemporains.