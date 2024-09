USA: Coups de feu près de Trump, une nouvelle tentative d’assassinat ?

© JOE RAEDLE/GETTY IMAGES

La sécurité de Donald Trump, candidat républicain à l’élection présidentielle américaine de novembre, a de nouveau été mise à l’épreuve ce dimanche 15 septembre. Alors qu’il jouait au golf sur son parcours en Floride, des coups de feu ont retenti à proximité, ravivant le spectre de la tentative d’assassinat dont il avait été la cible en juillet dernier. Cet incident survient dans un contexte de tensions politiques croissantes aux États-Unis, où la violence contre les figures politiques semble s’intensifier. En juillet, lors d’un meeting en Pennsylvanie, l’ancien président avait déjà échappé de justesse à une attaque armée, ce qui avait conduit à un renforcement drastique de ses mesures de sécurité, notamment l’utilisation d’une vitre pare-balles lors de ses apparitions publiques.

Un dispositif de sécurité mis à l’épreuve

L’incident de ce dimanche a mis en lumière l’efficacité du dispositif de sécurité entourant l’ancien président. Sur le parcours de golf, une équipe d’agents du Secret Service veille en permanence, se déplaçant en voiturettes et en VTT plusieurs trous devant et derrière Trump. Un véhicule blindé est également présent sur le parcours, prêt à intervenir en cas de menace imminente. Cette fois-ci, c’est un agent posté un trou plus loin que Trump qui a repéré un homme pointant une arme à travers le grillage, à environ 400 mètres de l’ancien président.

La réaction des forces de l’ordre a été immédiate. L’agent est intervenu, provoquant la fuite du suspect dans un SUV. Une vaste opération de recherche a alors été déclenchée, impliquant le FBI, le Secret Service et les bureaux des shérifs des comtés environnants. Le shérif du comté de Martin, William D. Snyder, a décrit une mobilisation éclair : « Nous avons immédiatement pris d’assaut l’autoroute I-95, en direction du nord, nous déployant à chaque sortie. » Cette coordination rapide a permis l’interpellation du suspect près de Palm City, à environ 72 kilomètres au nord du lieu de l’incident.

Une enquête en cours et des questions en suspens

L’arrestation du suspect soulève de nombreuses questions. Selon le shérif Snyder, l’homme était calme et peu expressif lors de son interpellation, ne posant aucune question sur les raisons de son arrestation. Plus intriguant encore, il n’était pas armé au moment de son appréhension. Cependant, les autorités ont retrouvé sur les lieux du crime un fusil de type AK-47 équipé d’une lunette, ainsi qu’une caméra GoPro, laissant présager une possible préméditation.

Le FBI a rapidement pris en charge l’enquête, la qualifiant de « tentative d’assassinat présumée visant l’ex-président Trump ». Cette désignation souligne la gravité de l’incident et suggère que les autorités disposent d’éléments probants quant aux intentions du suspect. La présence d’une caméra GoPro sur les lieux soulève également des interrogations sur d’éventuelles motivations médiatiques ou idéologiques derrière cet acte.

Face à cet événement, la classe politique américaine a réagi avec une rare unanimité. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont exprimé leur soulagement quant à la sécurité de Donald Trump, Harris soulignant que « la violence n’a pas sa place en Amérique« . Cette réaction bipartisane témoigne de la gravité de la situation et de la nécessité de préserver l’intégrité du processus démocratique, malgré les divisions politiques profondes qui traversent le pays.

Donald Trump lui-même a cherché à rassurer ses partisans, déclarant dans un message : « JE SUIS EN SÉCURITÉ ET EN BONNE SANTÉ ! Rien ne me fera ralentir. JE NE ME RENDRAI JAMAIS ! » Cette posture de défi face à l’adversité est caractéristique de la rhétorique de l’ancien président, qui a souvent utilisé les menaces contre sa personne pour galvaniser sa base électorale.

Cet incident remet en question la sécurité des personnalités politiques américaines et souligne les défis auxquels font face les services de protection dans un climat politique de plus en plus tendu. Il rappelle également la fragilité du processus démocratique face à la violence politique et la nécessité d’une vigilance accrue à l’approche de l’élection présidentielle de novembre.