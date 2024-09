USA: ce produit maghrébin plébiscité sur le marché

Photo DR

La Tunisie s’illustre brillamment sur la scène internationale grâce à son huile d’olive de qualité supérieure, devenue un produit phare à l’exportation. Ce succès est d’autant plus remarquable sur le marché américain, où le pays est désormais le deuxième plus grand fournisseur d’huile d’olive en bouteille, générant ainsi un excédent commercial significatif. Réussir à s’imposer sur un marché aussi compétitif que celui des États-Unis est une véritable prouesse, preuve du travail effectué pour valoriser ce produit et répondre aux attentes des consommateurs internationaux.

L’huile d’olive tunisienne, reconnue pour ses arômes uniques bénéficie d’une réputation de haute qualité. Les efforts du gouvernement tunisien, en partenariat avec les acteurs du secteur, se concentrent depuis plusieurs années sur la valorisation de cette huile à l’international. Ces initiatives incluent des stratégies de marketing innovantes, des investissements dans la modernisation de la production et une mise en avant des caractéristiques biologiques et naturelles du produit.

Selon les dernières données de l’Office national de l’huile (ONH), la Tunisie a exporté près de 181 000 tonnes d’huile d’olive durant la saison 2023-2024, une augmentation notable par rapport à la saison précédente. Parmi ces exportations, près de 24 000 tonnes ont été conditionnées en bouteilles, ce qui représente une hausse de 36 %. Cette dynamique a permis de générer des recettes qui ont atteint 4,8 milliards de dinars à la fin du mois d’août 2024, soit une augmentation de 62 % par rapport à l’année précédente.

Ces résultats impressionnants sont le fruit de plusieurs années d’efforts et de réformes, tant au niveau de la production que de la commercialisation. Le gouvernement tunisien, en collaboration avec les producteurs locaux, a mis en place un programme visant à améliorer la qualité et la visibilité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux. Ce programme comprend des investissements dans des technologies de production respectueuses de l’environnement, favorisant la durabilité et la sécurité alimentaire, ainsi que la mise en œuvre de pratiques agricoles plus modernes et durables.

En effet, la Tunisie ne cherche plus seulement à exporter en vrac, mais à développer des huiles embouteillées destinées à un marché haut de gamme. Cette transition a été facilitée par l’amélioration des infrastructures locales et des formations spécifiques visant à élever les standards de production. Les producteurs tunisiens bénéficient également d’un appui pour adopter des pratiques écoresponsables, avec une attention particulière portée à la biosécurité, à la conservation des sols et à la gestion durable des ressources naturelles.

Le succès de la Tunisie sur le marché américain est une preuve tangible de la compétitivité et de la qualité de son huile d’olive, ainsi que de la reconnaissance croissante de son savoir-faire à l’international. Mais ce n’est pas seulement sur ce marché que l’huile d’olive tunisienne triomphe. Les exportations vers d’autres marchés, notamment en Europe et en Asie, confirment la demande croissante pour ce produit unique, synonyme d’excellence et de tradition.

La Tunisie, forte de ce succès, ambitionne désormais de renforcer encore sa position sur les marchés mondiaux. Le gouvernement travaille à diversifier ses canaux d’exportation tout en consolidant sa présence sur les marchés existants. En parallèle, il continue de soutenir l’innovation dans le secteur de l’huile d’olive, notamment à travers des campagnes de promotion à l’étranger et la participation à des salons internationaux