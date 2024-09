Maghreb: ces 2 hôtels sont parmi les 50 meilleurs au monde

Royal Mansour Marrakech. Photo : DR

Le prestige de l’hôtellerie marocaine rayonne à l’international avec la reconnaissance de deux établissements de Marrakech dans le classement « The World’s 50 Best Hotels » pour l’année 2024. La Mamounia et le Royal Mansour se distinguent respectivement aux 31e et 38e places de ce palmarès établi par William Reed Business Media.

La Mamounia, centenaire et toujours prestigieuse, allie avec brio tradition et modernité. Cet hôtel emblématique, rénové à l’occasion de son centième anniversaire en 2023, conserve son authenticité tout en offrant un luxe intemporel. Son histoire remonte au XVIIIe siècle, lorsque le fils du sultan Mohammed Ben Abdallah transforma ses terres en un lieu de festivités somptueuses. Aujourd’hui, ses jardins luxuriants, mêlant oliviers, orangers sauvages, cactus, palmiers et bougainvilliers, créent une atmosphère unique qualifiée d’expérience « presque religieuse » par les experts de « The World’s 50 Best ».

Les chambres et suites de La Mamounia offrent des vues imprenables sur ces jardins enchanteurs, tandis que sa gastronomie variée propose des saveurs italiennes, asiatiques et françaises. L’établissement a su séduire des personnalités de renom telles que Winston Churchill, Charlie Chaplin et Yves Saint-Laurent.

Le Royal Mansour, plus récent mais tout aussi prestigieux, a ouvert ses portes en 2010 sous l’égide du roi Mohammed VI. Il incarne l’essence même du Maroc, tant par les matériaux utilisés pour sa construction que par sa décoration, véritable hommage à l’artisanat local. Sa particularité réside dans ses riads privés, dotés de cours intérieures, de piscines et d’un service de majordome personnalisé, offrant ainsi une expérience de luxe unique.

L’excellence du Royal Mansour ne se limite pas à son hébergement. Sa cuisine marocaine raffinée contribue à son attrait, faisant de l’expérience culinaire un moment d’exception. Cette attention portée au service et à la gastronomie lui a d’ailleurs valu le prix de l’Art de l’hospitalité, soulignant la qualité inégalée de ses prestations.