Maghreb: cet état crée une juridiction spécialisée dans la lutte contre l’esclavage

succo - Pixabay

Le parlement mauritanien vient de franchir une étape significative dans la lutte contre l’esclavage et la traite des êtres humains. L’Assemblée nationale a en effet donné son approbation à un projet de loi instaurant une juridiction spécialisée pour traiter ces crimes ainsi que le trafic de migrants.

Cette nouvelle législation, qui réforme un texte antérieur sur l’incrimination de l’esclavage, a pour objectif d’optimiser le système judiciaire mauritanien. Elle vise notamment à professionnaliser le traitement des affaires liées à ces infractions graves.

Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Ould Abdallah Ould Boya, a présenté les enjeux de cette réforme devant les parlementaires. Il a souligné que cette juridiction spécialisée permettrait de renforcer la protection des droits humains et de faciliter l’accès à la justice pour les victimes de ces crimes.

Les députés ont accueilli favorablement cette initiative, mettant en avant son importance pour préserver la cohésion et l’unité de la société mauritanienne. Ils ont également exprimé le souhait de voir les procédures judiciaires dans les affaires d’esclavage accélérées, et appelé à un renforcement des moyens alloués à cette nouvelle institution.

Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de la Mauritanie de lutter efficacement contre ces fléaux. En créant une juridiction dédiée, le pays entend se doter d’outils plus performants pour poursuivre et juger les auteurs de ces crimes, tout en offrant un meilleur accompagnement aux victimes.