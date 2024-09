Maghreb: cette ville désignée destination la plus abordable pour une escapade automnale

Photo : iStock

Marrakech, la ville ocre du Maroc, a été désignée comme la destination la plus abordable pour une escapade automnale, selon le classement publié par la plateforme de location de voiture DiscoverCar. Cette distinction reflète les multiples atouts de Marrakech, qui se distingue parmi d’autres grandes villes européennes grâce à son excellent rapport qualité/prix, ainsi qu’à ses conditions météorologiques favorables.

Pour établir ce classement, DiscoverCar a pris en compte plusieurs critères essentiels tels que le coût moyen d’une semaine dans un hôtel, les prix de location de voiture, ainsi que la disponibilité et la qualité des restaurants et hôtels. Avec un score impressionnant de 108/144, Marrakech s’impose ainsi comme la destination idéale pour un city-trip à moindre coût.

Publicité

Le prix moyen d’une semaine dans un hôtel à Marrakech est estimé à seulement 198 €, le tarif le plus bas parmi les destinations analysées. En outre, la location d’une voiture pour une semaine coûte en moyenne 64 €, ce qui représente également un avantage considérable pour les voyageurs soucieux de leur budget.

Outre son accessibilité financière, Marrakech bénéficie d’un climat agréable, particulièrement durant les mois d’automne. Avec des températures moyennes autour de 19 degrés entre septembre et novembre, la ville offre des conditions idéales pour explorer ses nombreux sites culturels et historiques.

D’autres villes européennes figurent également dans ce classement, bien que moins avantageuses que Marrakech en termes de coût. Séville, en Espagne, occupe la deuxième place, suivie de Lisbonne, Madrid, et Barcelone. Des destinations comme Venise, Budapest, Rome, Florence, et Bruges complètent ce top 10, chacune offrant ses propres charmes mais à des coûts légèrement plus élevés.