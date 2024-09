Maghreb: de graves conséquences suite à la sécheresse dans ce pays

Photo DR

Les conséquences du réchauffement climatique continuent de se faire ressentir. En effet, il fait extrêmement chaud un peu partout dans le monde, mais surtout au Maghreb, où les records de températures sont constamment battus. Et les conséquences sont de plus en plus redoutables…

D’une part, les populations souffrent. Il en va de même pour la flore et la faune des localités concernées. En Tunisie, on observe un autre phénomène, la baisse drastique des taux de remplissage dans les barrages. Et l’impact de cette information est loin d’être anodin, puisque les conséquences dépassent assez largement le simple fait que ces derniers ne soient pas assez remplis.

Inquiétude en Tunisie

En effet, un barrage trop peu rempli signifie qu’il pourrait y avoir des décisions prises en matière de rationalisation des ressources en eau. Cela peut aussi supposer l’apparition de problèmes d’électricité, parce que les turbines qui sont supposées en produire tournent beaucoup moins, voire parfois pas du tout. Cela nécessite donc de devoir aller produire de l’énergie ailleurs, souvent d’une manière beaucoup plus néfaste pour l’environnement.

En Tunisie, le sujet est pris très au sérieux puis le taux de remplissage des barrages du pays était, en ce 16 septembre, de 22.8%, contre 23.1% il y a quatre jours. La moyenne atteinte par les réserves d’eau est de 535.54 millions de m3, contre 685.13 millions de m3 au cours des trois dernières années, soit une année particulièrement pauvre et complexe, qui pourrait même empirer.

La Tunisie, en proie à d’importantes sécheresses

En effet, la Tunisie est en proie à une très faible pluviométrie et rien ne semble indiquer que la situation va sous peu s’inverser alors que les épisodes de sécheresse, de plus en plus fréquents et de plus en plus chauds, vont continuer à se multiplier. Une situation que certains experts qualifient déjà de critique et qui ne devrait donc pas s’améliorer dans les jours ou semaines à venir.