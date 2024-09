Maghreb: la Banque mondiale révèle la réalité du tourisme dans ce pays

Photo : iStock

Au Maghreb, le tourisme occupe une place importante au sein de l’économie régionale. Certains pays, comme la Tunisie et le Maroc s’en sortent d’ailleurs particulièrement bien. À ce titre, la Banque mondiale a récemment travaillé sur la réalité du tourisme au sein du Royaume, dévoilant des chiffres étonnants.

Selon la Banque mondiale, le tourisme représenterait 7% du PIB marocain (à peu près) et quasiment 500.000 emplois directs, soit 5% de la population active marocaine totale. Un secteur qui se porte donc particulièrement bien qui, après des années difficiles marquées notamment par une période noire (celle du Covid-19), connaît un rebond soutenu et remarqué.

Le Maroc, une terre de tourisme

C’est à partir de 2022 que les choses ont commencé à bouger. La levée des restrictions sanitaires, couplée au retour de la diaspora marocaine, ont donné un coup de boost à ce secteur, qui en avait bien besoin. Avec le temps, le nombre de visiteurs est revenu à la normale, dépassant même les niveaux historiques des années 2010, à 14.5 millions de touristes enregistrés sur la seule année 2023.

Au cours de cette année 2023, le secteur du tourisme a généré 104.7 milliards de DH, en très forte hausse par rapport aux derniers historiques. Hôtellerie, restauration, commerce et services en ont tous profité au point même que l’offre est de plus en plus abondante. Rien qu’en hôtellerie, la capacité d’hébergement a fortement augmenté, atteignant 291.000 lits au total.

Une baisse des dépenses, par touriste

En revanche, on observe une baisse des dépenses moyennes par touriste. Ces dépenses sont passées de 7.379 DH au cours des années 2010 à 5.613 DH en 2023. Cela s’explique notamment par la crise financière mondiale et la hausse des prix, qui impacte absolument tous les secteurs et surtout, tous les pays. En bref, les voyageurs sont plus nombreux, mais font beaucoup plus attention.