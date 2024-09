Maghreb : la guerre à Gaza resurgit avec des conséquences

La guerre à Gaza, déclenchée en octobre 2023 suite à l’attaque du Hamas contre Israël, a plongé la région dans une crise humanitaire sans précédent. Les bombardements intensifs sur l’enclave palestinienne ont causé des milliers de morts et de blessés, principalement des civils, et détruit une grande partie des infrastructures. Cette nouvelle escalade du conflit israélo-palestinien a ravivé les tensions au Moyen-Orient et au-delà, notamment dans les pays du Maghreb où le soutien à la cause palestinienne reste fort.

Une visite controversée en plein conflit

Au cœur de cette tourmente, une polémique éclate au Maroc suite à la visite d’un groupe de jeunes en Israël début juillet, alors même que les bombardements sur Gaza se poursuivaient. Cette initiative, orchestrée par l’Association Maroc Coexistence, a déclenché une vague d’indignation dans le royaume chérifien. Des organisations marocaines, dont le Groupe d’action national pour la Palestine et l’Observatoire marocain de lutte contre la normalisation, ont saisi la justice, accusant les participants de complicité avec l’occupation israélienne.

La controverse a rapidement pris de l’ampleur, se propageant sur les réseaux sociaux et suscitant une mobilisation estudiantine. À l’Université Al Akhawayn, une pétition circule pour interdire le retour sur le campus des étudiants ayant pris part à ce voyage. Cette réaction illustre la sensibilité du sujet dans un pays où les manifestations pro-palestiniennes se multiplient et où les relations diplomatiques avec Israël, récemment normalisées, sont de plus en plus remises en question.

Entre dialogue et rejet : les enjeux d’une normalisation contestée

Les participants au voyage défendent leur démarche, arguant que leur séjour s’inscrivait dans un programme éducatif sur l’Holocauste. Ils évoquent un accueil chaleureux en Israël et des échanges constructifs sur des sujets tels que le Sahara marocain et la coopération régionale. Cependant, ces arguments peinent à convaincre dans un contexte où chaque geste perçu comme un rapprochement avec Israël est scruté à la loupe.

Cette affaire révèle les tensions qui traversent la société marocaine, partagée entre les partisans d’un dialogue avec Israël et ceux qui rejettent catégoriquement toute forme de normalisation. Elle met en lumière le décalage entre la politique officielle du royaume, qui a reconnu Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, et le sentiment populaire, largement favorable à la cause palestinienne.

L’incident soulève également des questions sur la diplomatie culturelle et ses limites en temps de conflit. Si les échanges entre jeunes sont souvent présentés comme un moyen de construire des ponts entre les peuples, leur pertinence et leur timing peuvent être remis en question lorsque la violence fait rage. Le cas marocain illustre la difficulté de maintenir des initiatives de rapprochement dans un climat régional tendu, où chaque geste peut être interprété comme une prise de position dans un conflit aux ramifications complexes.

Au-delà du Maroc, cette polémique résonne dans l’ensemble du Maghreb, où le soutien à la Palestine reste un élément fédérateur des opinions publiques. Elle met en exergue les défis auxquels sont confrontés les gouvernements de la région, tiraillés entre leurs intérêts diplomatiques et économiques d’une part, et les attentes de leurs populations d’autre part. La guerre à Gaza agit ainsi comme un révélateur des contradictions et des tensions qui traversent les sociétés maghrébines face à la question israélo-palestinienne, ravivant un débat qui semblait s’être estompé avec les accords de normalisation.