Maghreb: la variole du singe signalée dans ce pays

Photo : BRIAN W.J. MAHY / CDC / VIA REUTERS

La variole du singe, après avoir touché une partie de l’Europe, continue de se développer en Afrique. Pour la première fois, un cas a ainsi été découvert… Au Maroc ! Une annonce confirmée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le patient concerné a été hospitalisé.

Ce dernier se trouverait actuellement dans un état plutôt stable. Il ne présenterait aucune complication. Mais face au risque de pandémie, les autorités ont rapidement annoncé leur intention d’empêcher le virus de se propager. Toutes les mesures nécessaires ont donc été prises pour isoler le patient et lui administrer le suivi médical nécessaire. Une observation accrue des personnes entrées en contact avec le patient a aussi été mise en place.

Le Maroc enregistre un cas de variole du singe

Ces enquêtes épidémiologiques sont des plus importantes, car elles permettent la prise et la mise en place de mesures préventives efficaces. Face à la psychose ambiante régnant quant à ce virus et face aux mauvais souvenirs associés à la pandémie de COVID-19, le gouvernement marocain a toutefois tenté de se montrer rassurant. Une manière d’appeler au calme.

En effet, selon le ministère de la Santé, ce cas de la variole du singe a été détecté dans le cadre du protocole sanitaire qui a été mis en place par le Maroc, depuis l’alerte lancée par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé). C’est donc un cas “maîtrisé” qui a très vite été pris en charge pour éviter et limiter les risques de propagation du virus dans le reste du pays.

Le gouvernement appelle au calme

En outre, le gouvernement marocain, par la voix de son ministère de la Santé, a invité l’ensemble des citoyens marocains à se fier uniquement aux informations officielles qui sont régulièrement partagées pour se tenir informés. En outre, l’appel au respect des mesures d’hygiène de base afin d’éviter la propagation de la maladie a également été relancé, dès la découverte de ce cas.