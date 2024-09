Maghreb: l’extension d’un important port au cœur des enjeux

Image by Pexels from Pixabay

Au Maghreb, les gouvernements respectifs ont plusieurs fois répété que le temps des grands changements, de la modernisation et du renforcement des économies locales était arrivé. C’est effectivement le cas au Maroc ainsi qu’en Tunisie, mais aussi en Algérie, où les résultats sont jugés comme étant excellents.

En effet, le FMI a plusieurs fois souligné l’excellente santé économique et les superbes perspectives en la matière, de l’Algérie. Et cette bonne santé économique se ressent pleinement dans les projets annoncés. Récemment, le gouvernement, par la voix du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de Base a lancé un nouvel appel d’offres, à l’échelle internationale.

Publicité

Un port prêt à être agrandi

Cet appel d’offres vise à trouver le partenaire idoine pour la réalisation d’une nouvelle grande étude qui pourrait permettre de moderniser puis d’agrandir le port de Djen Djen (dans la wilaya de Jijel). Il s’agit du principal port commercial d’Algérie et ces travaux ne manqueront pas de confirmer ce statut acquis au fil des années, puisque plus de 2 millions de conteneurs pourraient y transiter.

L’appel d’offres a été officialisé ce dimanche. C’est l’Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires qui s’est chargée de l’annoncer. Des entreprises algériennes et internationales pourront se positionner. Plusieurs critères seront pris en compte, comme les besoins économiques que de tels travaux vont représenter ainsi que l’évaluation du volume de trafic proposé et enfin, le nombre d’opérations de reconnaissances et de conception qui seront nécessaires.

Djen Djen, un grand port au niveau mondial

Car le port de Djen Djen est un vrai fleuron de l’économie algérienne et l’objectif est d’en faire l’un des principaux ports au monde. Au niveau national, il est le seul à disposer d’un quai de 18 mètres de profondeur. Les travaux permettront d’atteindre les 20 mètres, avec 3.000 mètres de longueur, pour accueillir des navires plus volumineux. À proximité se trouve une station de fret ferroviaire, permettant ensuite de transporter les marchandises à travers le pays.