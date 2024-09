Maghreb: l’Italie salue les efforts pour la paix en Afrique

Giorgia Meloni © Riccardo Fabi / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Au sein même de l’Union européenne, plusieurs pays ont salué les efforts entrepris par certains partenaires au Maghreb, pour favoriser la paix ainsi que la stabilité entre les régions. C’est notamment le cas de l’Italie, qui a félicité le Maroc, pour l’ensemble des travaux effectués.

Antonio Tajani, chef de la diplomatie italienne, s’est récemment entretenu avec son homologue marocain, Nasser Bourita, à l’occasion de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU (Organisation des Nations Unies). Pour l’occasion, le premier n’a pas manqué de saluer les efforts entrepris par le Maroc pour assurer la paix ainsi que la stabilité en Afrique, mais aussi avec le Vieux Continent.

Le chef de la diplomatie italienne rencontre son homologue marocain

Les entretiens, qui auront duré plusieurs heures, auront permis aux deux représentants de pouvoir échanger sur divers sujets, comme les questions régionales (en lien avec la production d’énergie ou l’immigration clandestine ainsi que les tensions vives avec le voisin algérien) ainsi que divers sujets que les deux nations estiment être d’intérêts communs (commerce bilatéral, notamment).

Le chef de la diplomatie italienne a profité de cet échange pour se féliciter des excellentes relations qu’entretiennent les deux pays et a appelé à ce que les rapports restent amicaux, voire qu’ils aillent plus loin encore, de façon à bâtir un « nouvel axe » diplomatique italo-marocain basé sur la confiance mutuelle ainsi que l’écoute et les échanges cordiaux, peu importe les domaines concernés.

Une visite officielle attendue

Les deux hommes ont d’ailleurs convenu d’une visite d’État officielle au mois de décembre prochain (la date officielle doit encore être confirmée dans les agendas des deux politiciens). Le ministre italien Tajani se rendra au Maroc afin d’y approfondir les discussions et convenir de nouveaux échanges, en matière notamment de judiciaire ainsi que de lutte contre la traite des êtres humains.