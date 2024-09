Maghreb: l’Italie va renforcer sa coopération avec ce pays

© Pixabay

La coopération archéologique entre l’Italie et la Tunisie franchit une nouvelle étape avec la visite d’Alfonsina Russo, directrice du Parc archéologique du Colisée, en Tunisie. Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi de l’accord de jumelage entre le Colisée de Rome et l’amphithéâtre d’El-Jem, signé le 28 avril dernier lors de la visite du ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, à Tunis.

Au cours de son séjour, Mme Russo a rencontré Tarek Baccouche, directeur de l’Institut national du patrimoine (INP) tunisien. Cette entrevue a permis aux deux responsables d’évaluer les progrès réalisés depuis la signature de l’accord et d’envisager les prochaines étapes de cette collaboration.

L’accord de jumelage vise à mettre en valeur les amphithéâtres de Rome et d’El-Jem, deux joyaux architecturaux qui témoignent de l’héritage commun entre l’Italie et la Tunisie. Il prévoit la mise en œuvre d’un programme ambitieux comprenant des fouilles archéologiques, des travaux de recherche et des opérations de restauration. Ces actions ont pour objectif d’approfondir la connaissance du site tunisien et de contribuer à sa préservation.

Un volet important de cette coopération concerne l’échange de personnel et d’expertise entre les deux pays. Des ateliers et des rencontres entre chercheurs et conservateurs spécialisés sont prévus, favorisant ainsi le partage de connaissances et de techniques dans les domaines de la conservation et de la restauration des monuments historiques.

L’ambassade d’Italie à Tunis a souligné que de nouvelles initiatives seront lancées dans les mois à venir pour renforcer davantage la coopération archéologique italo-tunisienne. Cette annonce laisse présager un approfondissement des liens déjà établis et l’ouverture de nouvelles perspectives de collaboration.

Ce partenariat entre l’Italie et la Tunisie s’inscrit dans une démarche plus large de promotion du patrimoine culturel et historique qui unit les deux pays. En mettant en lumière les similarités et les connexions entre les amphithéâtres de Rome et d’El-Jem, cette coopération contribue à renforcer les liens culturels entre les deux rives de la Méditerranée.