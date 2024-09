Maghreb : Macron fait des pieds et des mains pour renouer avec ce pays

Photo : Stoyan Nenov/Reuters

Les relations franco-algériennes ont connu de nombreuses turbulences ces dernières années, oscillant entre moments de rapprochement et périodes de tension. La décision récente d’Emmanuel Macron de s’aligner sur la position marocaine concernant le Sahara occidental a provoqué une nouvelle crise diplomatique entre Paris et Alger. Cette prise de position française, exprimée dans une lettre au roi du Maroc Mohamed VI fin juillet, reconnaissait la « souveraineté marocaine » sur le territoire disputé et considérait le plan d’autonomie marocain comme l’unique base de règlement du conflit. La réaction d’Alger ne s’est pas fait attendre, avec le rappel immédiat de son ambassadeur en France, Saïd Moussi.

Malgré ces tensions, le président français semble déterminé à renouer le dialogue avec l’Algérie. Cette volonté s’est manifestée de manière évidente lors de la réélection du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Emmanuel Macron a été le premier dirigeant occidental à adresser ses félicitations à son homologue algérien, soulignant l’importance du « dialogue entre nos deux pays » et réaffirmant son engagement à poursuivre le « travail ambitieux » initié par la déclaration d’Alger.

Une offensive diplomatique française

Dans cette optique de rapprochement, Emmanuel Macron a multiplié les gestes diplomatiques envers Alger. En l’espace de trois jours seulement, deux contacts au plus haut niveau ont eu lieu entre les deux pays. Après les félicitations personnelles adressées au président Tebboune, le chef de l’État français a envoyé une émissaire de haut rang dans la capitale algérienne.

Anne-Claire Legendre, conseillère du président français aux affaires nord-africaines et moyen-orientales, a été reçue par le président Tebboune le 11 septembre. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence algérienne, Boualem Boualem, avait pour objectif de transmettre un message personnel d’Emmanuel Macron à son homologue algérien. Bien que le contenu précis de ce message n’ait pas été divulgué, cette démarche témoigne de la volonté française de maintenir un canal de communication direct avec les plus hautes instances algériennes.

Les défis d’un rapprochement durable

La succession rapide de ces initiatives diplomatiques françaises révèle l’importance stratégique que Paris accorde à ses relations avec Alger. L’Algérie, membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, représente un partenaire crucial pour la France dans la région. Les enjeux sont multiples : coopération économique, gestion des flux migratoires, lutte contre le terrorisme au Sahel, et influence géopolitique dans le monde arabe et africain.

Toutefois, le chemin vers une normalisation complète des relations franco-algériennes reste semé d’embûches. Le dossier du Sahara occidental, pomme de discorde entre l’Algérie et le Maroc, continue de peser sur les rapports entre Paris et Alger. La position française, perçue comme un soutien sans équivoque aux revendications marocaines, a profondément froissé les autorités algériennes.

Pour surmonter ces obstacles, la diplomatie française devra faire preuve de finesse et d’équilibre. Il s’agira de rassurer l’Algérie sur l’importance que la France accorde à leur « relation exceptionnelle », tout en maintenant des liens étroits avec le Maroc. Cette équation délicate nécessitera probablement des gestes concrets de la part de Paris pour restaurer la confiance avec Alger, sans pour autant revenir sur ses engagements envers Rabat.