Maghreb : pourquoi les tensions avec la France augmentent

Emmanuel Macron (Photo DR)

Les relations entre la France et les pays du Maghreb traversent une période tumultueuse. Depuis plusieurs années, les différends se multiplient tant avec le Maroc qu’avec l’Algérie, deux acteurs majeurs de la région. Ces tensions trouvent leurs racines dans un enchevêtrement complexe de questions historiques, politiques et économiques. Du côté marocain, les désaccords portent notamment sur la politique migratoire française et les restrictions de visas. Avec l’Algérie, le contentieux mémoriel lié à la colonisation et à la guerre d’indépendance demeure un sujet sensible, tandis que des divergences économiques et diplomatiques viennent régulièrement envenimer les rapports bilatéraux. Cette situation délicate met à l’épreuve la capacité de la France à maintenir son influence dans une région stratégique, où d’autres puissances cherchent à s’implanter.

Un jeu d’équilibriste diplomatique

La France se trouve aujourd’hui dans une position inconfortable, contrainte de naviguer entre des intérêts divergents au Maghreb. L’été 2024 a marqué un tournant dans cette dynamique, avec la décision d’Emmanuel Macron de reconnaître explicitement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette prise de position, formulée dans une lettre au roi Mohammed VI, a provoqué l’ire d’Alger, qui y a vu un casus belli diplomatique. La réaction ne s’est pas fait attendre : l’Algérie a immédiatement rappelé son ambassadeur à Paris, gelant de facto les relations bilatérales.

Ce revirement de la politique française s’explique en partie par des considérations de politique intérieure. Sous la pression de la droite et de l’extrême droite, le président Macron a été poussé à « rééquilibrer » sa politique maghrébine, jugée trop favorable à l’Algérie. La nomination de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur illustre cette tendance, ce dernier étant connu pour ses positions fermes sur l’immigration et hostiles au projet de réconciliation mémorielle avec l’Algérie.

Des enjeux qui dépassent le cadre régional

Les tensions actuelles ne se limitent pas à des querelles diplomatiques ponctuelles. Elles révèlent des enjeux plus profonds pour la France, qui voit son influence décliner dans la région et plus largement en Afrique. Face à cette réalité, Paris semble miser davantage sur le Maroc pour reprendre pied sur le continent. Cette stratégie répond à des impératifs économiques et géopolitiques, le royaume chérifien offrant des opportunités d’investissement importantes, notamment grâce au soutien financier des Émirats arabes unis.

Cependant, ce pari sur Rabat comporte des risques. Il fragilise considérablement la relation avec Alger, un partenaire crucial dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et un fournisseur important de gaz pour l’Europe. La France se trouve ainsi confrontée à un dilemme : comment maintenir des liens privilégiés avec le Maroc sans aliéner définitivement l’Algérie ?

Vers une reconfiguration des alliances régionales ?

L’avenir des relations entre la France et les pays du Maghreb semble incertain. Les signaux négatifs se multiplient de part et d’autre, laissant présager une période de turbulences diplomatiques. Du côté algérien, on s’inquiète d’un possible durcissement de la politique migratoire française, avec la perspective d’une réduction du nombre de visas accordés aux ressortissants algériens.

Face à ces défis, la France tente de préserver ce qui peut l’être dans sa relation avec l’Algérie. Le président Macron mise notamment sur le dossier mémoriel pour maintenir un dialogue, comme en témoigne la récente réunion avec la commission mixte d’historiens. Toutefois, cette approche se heurte à des résistances internes, incarnées par des figures politiques opposées à toute forme de « repentance ».

Dans ce contexte tendu, l’Algérie semble se préparer à un scénario de rupture avec la France, anticipant une possible victoire de l’extrême droite aux élections de 2027. Cette perspective pourrait accélérer la reconfiguration des alliances dans la région, poussant potentiellement Alger à se rapprocher d’autres partenaires internationaux.

Ainsi, les tensions actuelles entre la France et les pays du Maghreb ne sont pas simplement le fruit de désaccords ponctuels, mais reflètent une transformation profonde des équilibres régionaux. Elles placent Paris face à un défi de taille : repenser sa stratégie méditerranéenne pour préserver ses intérêts sans exacerber les antagonismes. L’issue de cette crise pourrait bien déterminer l’influence française dans la région pour les années à venir.