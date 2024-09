Maghreb: présence accrue des mendiants dans cette ville

Marrakech, célèbre pour ses souks animés et son patrimoine culturel, fait face à un défi social grandissant. La présence accrue de mendiants dans les artères principales de la ville attire l’attention sur une problématique plus large : celle de la précarité et de l’intégration des populations migrantes.

Le phénomène prend de l’ampleur, avec une augmentation notable du nombre de personnes en situation de mendicité. Parmi elles, on observe une proportion inquiétante de jeunes et d’enfants, soulignant l’urgence de la situation. Les origines de ces individus sont diverses, mais on note une prédominance de ressortissants d’Afrique subsaharienne et de Syrie.

Les grandes avenues comme Hassan II et Mohammed V sont particulièrement touchées. Aux intersections, la scène est devenue familière : des réfugiés s’approchent des véhicules, espérant recevoir quelques pièces. Cette réalité quotidienne met en lumière les difficultés d’intégration auxquelles sont confrontés ces migrants.

Les associations locales pointent du doigt les causes profondes de cette situation. L’analphabétisme et le chômage figurent parmi les principaux obstacles à l’insertion sociale et économique de ces populations. De plus, le manque d’infrastructures d’accueil adaptées ne fait qu’exacerber leur vulnérabilité.

Face à ce constat, les autorités marocaines ont entrepris des démarches pour tenter de régulariser la situation des migrants et faciliter leur intégration. Cependant, malgré ces efforts, la mendicité reste une réalité visible dans les rues de la ville ocre.

Cette problématique soulève des questions cruciales sur les politiques d’accueil, d’éducation et d’insertion professionnelle. Elle invite à une réflexion plus large sur les moyens à mettre en œuvre pour offrir des perspectives d’avenir à ces populations en difficulté, tout en préservant l’équilibre social et économique de la ville.