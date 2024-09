Maghreb: un pays devient un grand fournisseur de l’UE dans le domaine textile

Photo DR

Le Maghreb se distingue par son dynamisme économique croissant, porté par des secteurs en pleine expansion comme les énergies renouvelables, l’agroalimentaire et le textile. Le Maroc mise sur l’industrie automobile, devenant un hub majeur pour les constructeurs européens. L’Algérie diversifie son économie au-delà des hydrocarbures, développant son industrie pharmaceutique. La Tunisie, quant à elle, brille particulièrement dans le domaine textile, s’imposant comme un acteur incontournable sur le marché européen.

La Tunisie, un acteur clé du textile pour l’Union européenne

Malgré les turbulences économiques mondiales, l’industrie textile tunisienne affiche une santé robuste. Le pays se hisse au 10ème rang des fournisseurs mondiaux de l’UE en habillement, surpassant des nations comme le Royaume-Uni, le Sri Lanka et l’Égypte. Cette performance remarquable se traduit par une augmentation constante des exportations, passant de 1,97 milliard d’euros en 2019 à 2,36 milliards en 2023.

L’année 2023 a été particulièrement fructueuse pour le secteur textile-habillement tunisien. Les exportations d’habillement ont bondi de 6,8%, atteignant 8,18 milliards de dinars tunisiens. La filière textile n’est pas en reste, avec une croissance de 3,07% de ses exportations. Ces chiffres témoignent de la résilience et de l’adaptabilité du secteur face aux défis internationaux.

Des opportunités à saisir, des défis à relever

La ratification de l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) en 2020 ouvre de nouvelles perspectives pour la Tunisie. Cette adhésion pourrait servir de tremplin pour conquérir de nouveaux marchés africains, en capitalisant sur les relations privilégiées avec l’UE. La Tunisie pourrait, par exemple, devenir un fournisseur privilégié de vêtements de travail pour les entreprises européennes implantées dans les pays de la Zlecaf.

Au-delà du continent africain, le marché américain représente également une opportunité intéressante. L’accord Agoa, facilitant l’accès au marché américain pour les pays d’Afrique subsaharienne, pourrait bénéficier indirectement à la Tunisie, notamment pour l’exportation de jeans.

Cependant, le secteur textile tunisien n’est pas exempt de difficultés. Les premiers mois de 2024 ont révélé un ralentissement, avec une baisse de 8,64% des exportations en valeur. Cette contraction touche autant les vêtements que les tissus. Les importations ont également diminué de 6,44%, reflétant un marché en mutation.

Pour maintenir sa position et exploiter pleinement son potentiel, l’industrie textile tunisienne doit surmonter plusieurs obstacles. Les difficultés de financement des entreprises et la lourdeur des procédures administratives freinent le développement du secteur. Une modernisation des processus et un meilleur accès aux capitaux permettraient de dynamiser cette industrie clé.

La Tunisie se trouve à un carrefour stratégique. Son industrie textile, forte d’une réputation solide et d’une position géographique avantageuse, a le potentiel pour renforcer sa place sur l’échiquier mondial. En relevant les défis actuels et en saisissant les opportunités offertes par les nouveaux accords commerciaux, le pays pourrait non seulement consolider sa position de fournisseur majeur de l’UE, mais aussi s’imposer comme un acteur incontournable du textile à l’échelle internationale.