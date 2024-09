Maghreb: une française crée une grosse polémique

Photo d'illustration

Au Maghreb, l’attitude d’une touriste française a suscité la polémique. La scène de son action et de sa réaction au moment de devoir monter à bord d’un taxi occupé a effectivement été filmée avant d’être largement diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis ? On assiste à un déferlement de critiques à son encontre.

C’est au Maroc, à Marrakech, qu’une touriste française a demandé à grimper à bord d’un taxi. En ouvrant la porte, celle-ci a découvert que le taxi était déjà occupé par une femme voilée. La touriste française en question a donc refusé de continuer sa course, affirmant craindre pour sa sécurité. La scène a été filmée sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, suscitant un flot de réactions.

Publicité

Une touriste française refuse de continuer sa course

Dans cette vidéo, on peut voir la touriste française évoquer à l’un des autres passagers présents à bord qu’elle ne souhaite pas s’asseoir à côté de la femme voilée, affirmant être craintive. Le passager en question a alors pointé du doigt l’attitude de la française, lui expliquant qu’elle n’avait pas à être aussi désobligeante envers cette femme voilée, qui n’avait absolument rien demandé.

Une réaction vigoureuse, qui a poussé la touriste française à demander à descendre du taxi. Elle a alors insisté pour tout de même payer sa course. Mais le passager marocain, qui a été interpellé, s’est chargé de tout gérer. Il a demandé au chauffeur de laisser la touriste française quitter la cabine et a affirmé qu’il paierait, lui-même, de sa poche, la course de cette dernière.

Une vidéo diffusée et partagée sur les réseaux sociaux

Une vidéo partagée et regardée des millions des fois sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, au cours de laquelle plusieurs personnes ont critiqué la touriste française à cause de son attitude déplacée, tout en prenant le temps de saluer l’attitude du passager marocain qui est finalement resté assez “calme” tout en payant pour la course de la française en question.