Maghreb: une vaste escroquerie crée la polémique

Au Maghreb, le secteur de la construction bat son plein. Mais comme partout ailleurs dans le monde, certains projets connaissent de sérieux problèmes. C’est notamment le cas au Maroc où un promoteur immobilier est accusé d’escroquerie par des investisseurs qui se sentent lésés.

En effet, des acquéreurs accusent un promoteur immobilier de ne rien faire pour répondre à leurs doléances. Résultat, ces derniers ont envahi un terrain de construction pour un complexe résidentiel du quartier d’Al Massira, à Marrakech. Leur objectif ? Faire entendre leur voix et exprimer leur ras-le-bol auprès des principaux concernés et des autorités compétentes.

Une escroquerie à Marrakech ?

Il faut dire que les investisseurs attendent depuis plusieurs années de pouvoir emménager, chez eux. Ne pouvant plus attendre, ces derniers ont annoncé l’organisation d’un sit-in au sein même du complexe résidentiel concerné pour réclamer l’avancée des travaux. Les forces de l’ordre ont tout de suite été appelées pour se rendre sur place et sécuriser les lieux.

Problème ? Outre le promoteur immobilier, la justice ne semble pas vraiment se préoccuper du sujet. C’est en tout cas ce qu’affirme la section de Marrakech de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH). Celle-ci a ouvertement pointé du doigt le silence des autorités sur cette question, ajoutant qu’absolument aucune enquête n’a jamais été ouverte pour faire la lumière sur cette situation.

Les investisseurs souhaitent l’ouverture d’une enquête

Pour l’occasion, l’association rappelle que certains des investisseurs ont d’ores et déjà payé la totalité des sommes dues au promoteur immobilier en question, malgré le fait qu’il ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements. Selon les acquéreurs un peu perdus, il s’agit ni plus ni moins que d’une escroquerie, qui mérite d’être étudiée de plus près dans le but que des réparations soient obtenues.