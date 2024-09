Maghreb: une marque chinoise pose ses valises dans ce pays

L'intérieur d'un bus (ph. d'illustration)

Le marché algérien des transports en commun s’apprête à accueillir un acteur de taille. Yutong, géant chinois spécialisé dans la production d’autobus et de minibus, annonce son retour en Algérie. Ce retour sera officialisé lors d’une cérémonie prévue le 22 septembre 2024, marquant ainsi une étape importante pour le secteur du transport dans le pays.

Yutong, qui produit environ 65 000 véhicules par an, représente une part significative du marché chinois avec 40% de la production nationale d’autobus. Sur la scène internationale, l’entreprise se distingue en assurant 13% des exportations chinoises de bus et minibus. Cette implantation en Algérie témoigne de l’attrait persistant du marché algérien pour les constructeurs étrangers, malgré les défis actuels.

La cérémonie de lancement sera l’occasion pour Yutong de présenter sa gamme de véhicules. Le constructeur mettra en avant des bus équipés des dernières technologies, alliant confort et respect de l’environnement. Cette approche répond à une double exigence : satisfaire les attentes des usagers en termes de qualité de service et s’aligner sur les préoccupations environnementales croissantes.

Le choix de Yutong de revenir sur le marché algérien intervient dans un contexte particulier. Le secteur automobile local connaît actuellement une période de stagnation, principalement due à l’absence de clarté concernant les quotas d’importation pour les agents agréés. Cependant, cette situation n’a pas dissuadé Yutong, qui perçoit le potentiel d’un marché caractérisé par une forte demande pour tous types de véhicules.

L’arrivée de Yutong pourrait dynamiser le secteur des transports en commun en Algérie. L’expertise du constructeur chinois dans la production de véhicules lourds et sa capacité à proposer des solutions innovantes pourraient contribuer à moderniser le parc automobile algérien. De plus, cette implantation pourrait stimuler la concurrence et potentiellement encourager d’autres acteurs internationaux à s’intéresser au marché algérien.

La cérémonie du 22 septembre sera également l’occasion pour les représentants de Yutong et ses partenaires locaux de détailler leur stratégie pour le marché algérien. Il sera intéressant d’observer comment le constructeur chinois compte s’adapter aux spécificités locales et quelles seront les modalités de sa présence en Algérie, notamment en termes de réseau de distribution et de service après-vente.