Maroc: des migrants algériens et tunisiens expulsés

Les autorités marocaines ont récemment intensifié leurs efforts pour lutter contre l’immigration clandestine, mettant en œuvre une série de mesures visant à contrôler les flux migratoires vers l’Europe. Au cœur de ces actions, l’expulsion de 39 migrants algériens et tunisiens en situation irrégulière a marqué un tournant dans la politique migratoire du royaume.

Ces individus, appréhendés près de Fnideq, nourrissaient l’espoir de franchir clandestinement la frontière pour atteindre l’enclave espagnole de Ceuta. L’opération d’expulsion s’est déroulée en deux phases distinctes : cinq personnes ont d’abord été renvoyées en Tunisie, suivies quelques jours plus tard par un groupe de 34 autres. Les vols de rapatriement ont tous décollé de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

La situation diplomatique tendue entre le Maroc et l’Algérie a ajouté une complexité supplémentaire à ces expulsions. En l’absence de liaisons aériennes directes entre les deux pays, les autorités marocaines ont dû recourir à une solution alternative, acheminant les ressortissants algériens via la Tunisie.

Parallèlement à ces actions sur le terrain, les forces de l’ordre marocaines ont déployé une stratégie de surveillance des réseaux sociaux. Cette initiative vise à contrer la diffusion d’informations encourageant l’immigration illégale. Entre le 9 et le 11 septembre, une opération d’envergure a conduit à l’interpellation de 60 personnes à Tanger et Tétouan. Parmi les individus arrêtés figuraient des mineurs, accusés de propager de fausses informations, notamment concernant une tentative collective de franchissement de la frontière avec Ceuta prévue pour le 15 septembre.

Ces mesures s’inscrivent dans un contexte plus large de coopération régionale et internationale en matière de gestion des flux migratoires. Le Maroc, conscient de sa position géographique stratégique, cherche à équilibrer ses responsabilités en tant que pays de transit avec la nécessité de préserver la sécurité de ses frontières et de respecter ses engagements internationaux.