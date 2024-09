Meurtre d’une célèbre influenceuse transgenre

Kesaria Abramidzé (Instagram)

Drame en Géorgie ou une influenceuse transgenre a été retrouvée morte. Cette dernière, âgée de 37 ans, était connue pour être la première célébrité à ouvertement revendiquer et assumer sa transidentité. Une morte survenue 24 heures seulement, après que le Parlement a adopté une loi sujette à discussion.

En effet, le 18 septembre, le Parlement géorgien a adopté une loi, en première instance, contre la “propagande des relations homosexuelles”. Un texte contre lequel Kesaria Abramidzé était farouchement opposé. Également actrice et mannequin, la jeune femme suivie par plus de 500.000 personnes sur les réseaux sociaux était effectivement connue pour être particulièrement engagée en faveur des droits LGBT+ et contre les féminicides.

Publicité

Meurtre d’une influenceuse en Géorgie

Selon les premiers éléments de l’enquête, celle-ci aurait trouvé la mort après avoir été poignardée à diverses reprises, chez elle. Les forces de l’ordre soupçonnent son petit-ami. L’enquête, elle, porte sur un meurtre avec préméditation, commis “avec cruauté particulière et des circonstances aggravantes, liées au genre”. Une information plus tard confirmée par le ministère de la Justice.

Un décès survenu 24 heures à peine, un texte de loi houleux donc, que les États-Unis et l’Union européenne ont pointé du doigt, affirmant qu’il était répressif et allait à l’encontre des droits et préférences sexuelles des citoyens. Le timing a donc de quoi interloquer, mais rien n’indique, pour le moment, que les deux sujets (le vote et le décès de l’influenceuse) soient directement liés.

La présidente géorgienne réagit

Un meurtre contre lequel s’est insurgée la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, ouvertement pro-occidentale et dont les valeurs semblent être en contradiction avec celle gouvernement conservateur et anti-occidental. La victime s’était déjà livrée sur sa situation personnelle, affirmant vivre une relation toxique, marquée par la violence. Elle avait même dû se réfugier à l’étranger pour éviter son conjoint.