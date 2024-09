Mondiaux d’athlétisme 2025 : la béninoise Noélie Yarigo décroche son ticket

(Photo d'illustration : DR)

L’athlète béninoise Noélie Yarigo a décroché son ticket pour les championnats du monde Tokyo 2025. Au World Athletics Continental Tour de Rovereto en Italie, la spécialiste des 800 mètres a fini à la troisième place et s’est ainsi qualifiée pour les Mondiaux d’athlétisme 2025.

Noélie Yarigo a fini cette course avec un chrono de 1’58″94. Elle avait devant elle, respectivement la Kényane, Nelly Chepchirchir (1’57’’74) et l’Américaine, Sauge Klecker Hurta (1’58’’33). Sur le réseau social Facebook, elle n’a pas manqué d’exprimer sa joie suite à cette qualification qu’elle a décrochée. « Je suis comme une bombe à retardement. 1’58″94 aujourd’hui au meeting international de Rovereto synonyme de minima pour le championnat du monde de Tokyo 2025 », a-t-elle fait savoir. Rappelons que cette nouvelle aventure s’annonce pour l’athlète béninoise après son passage aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle a quitté la compétition lors des demi-finales.

Pour une troisième fois de suite, Noélie Yarigo quitte les JO au stade des demi-finales après Rio Janeiro 2016 et Tokyo 2021. Elle n'a pas pu rendre l'hommage qu'elle souhaitait à son feu père dont l'anniversaire de décès coïncidait avec la date des demi-finales. « Cher papa adoré, tu es mort un 4 août. Demain c'est ma demi-finale des Jeux olympiques un 4 août. Je ferai cette course en ta mémoire. Quoi qu'il arrive, je donnerai le meilleur de moi-même pour te rendre encore plus fier de moi de là où tu es », avait-elle écrit quelques heures avant la course.