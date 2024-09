Niger : arrestation de plus de 200 personnes suspectées d’être liées à des terroristes

Armée nigériane (Photo Youtube)

Les forces de sécurité nigériennes ont procédé à l’arrestation de 245 individus à travers plusieurs régions du pays, suspectés d’être affiliés à des groupes armés terroristes. Cette opération, inscrite dans une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, s’est déroulée sur une période allant de la fin août au début septembre 2024.

Les arrestations ont eu lieu dans différentes zones sensibles, dont la frontière entre le Niger et le Nigéria ainsi que la région d’Agadez, un point stratégique pour les activités criminelles transnationales. Selon les autorités, ces individus sont présumés être impliqués dans des activités liées à des groupes armés opérant dans les environs, bien que leur implication précise reste à déterminer au cours des enquêtes en cours.

En parallèle, une autre opération a permis la saisie de plus de 500 kilogrammes de drogue et plus de 100 000 comprimés, mettant en lumière un lien potentiel entre les réseaux de trafiquants et les groupes armés. En effet, 139 trafiquants ont également été interpellés, soulignant l’ampleur des activités illicites dans la région.

Les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) s’étendent au-delà des frontières sud du pays. À Tillabéri, plusieurs individus complices de groupes armés ont été appréhendés, tandis qu’une opération de grande envergure est en cours près de la frontière malienne. À Agadez, des actions ciblées ont permis l’arrestation d’une vingtaine de malfaiteurs, dont plusieurs étrangers.

Les autorités nigériennes ont renforcé leurs dispositifs de sécurité, particulièrement dans les régions frontalières. En réponse aux menaces croissantes, les forces déployées multiplient les opérations de surveillance, de fouilles, et de patrouilles. Par ailleurs, les autorités appellent les populations locales à la vigilance, encourageant la collaboration avec les forces de sécurité, en fournissant toute information pouvant conduire à la détection de menaces.