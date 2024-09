ONU: Israël essuie un nouveau camouflet 

Alors que la guerre entre le Hamas palestinien et les forces armées d’Israël continue de faire rage, quasiment un an après le début du conflit, l’État hébreu continue de chercher des soutiens au plus au niveau. Malheureusement, l’Organisation des Nations Unies ne l’entend visiblement pas de cette oreille.

En effet, à l’occasion d’une assemblée générale organisée le 18 septembre, l’ONU a réclamé la fin des occupations israéliennes des territoires palestiniens, dans les douze mois. Dans le cas où les mesures visant à y parvenir ne seraient pas mises en place, alors l’ONU pourrait sanctionner l’État hébreu. Une résolution adoptée à 124 voix pour, contre 14 voix contre (pour 43 abstentions).

L’ONU va a l’encontre d’Israël

Une décision jugée historique par l’ONU, qui a provoqué la colère de l’État hébreu, qui n’a pas manqué de qualifier de “cynique” cette annonce. Dans les faits, l’Organisation des Nations Unies a officiellement reconnu que la présence d’Israël dans ces territoires est illicite et que celle-ci doit être terminée dans les délais les plus brefs. Une décision qui ne revêt, toutefois, d’aucun aspect contraignant.

Outre le départ des colons israéliens, l’ONU demande également :

l’arrêt de la création de nouvelles colonies,

la restitution pleine et entière des terres ainsi que des propriétés qui ont été saisies,

le retour des Palestiniens qui ont été déplacés de force suite aux saisies.

Washington continue de soutenir son allié

Une nouvelle déconvenue pour Israël après que l’ONU a voté, là encore à la très large majorité, pour l’adhésion de la Palestine à cet organe international et contre lequel s’étaient positionnés les États-Unis. D’ailleurs, Washington a, la encore, voté, en défaveur de cette résolution afin de protéger et soutenir son allié israélien (qui est également défendu lors des Conseils de sécurité, au cours desquels le droit de véto est souvent appliqué).