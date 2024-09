Pétrole en Afrique : 2 pays s’associent pour des prospections

Photo : Reuters

Les Seychelles et l’île Maurice sont à un tournant décisif dans le secteur énergétique, avec des ambitions croissantes dans l’exploration pétrolière offshore. En mai 2022, les Seychelles ont relancé leurs efforts de recherche d’hydrocarbures en mer, cherchant à exploiter les ressources potentielles de leur territoire maritime. En septembre 2023, un nouvel accord a été conclu avec l’île Maurice pour lancer une campagne d’exploration conjointe sur la zone de gestion commune du plateau des Mascareignes. Cette vaste zone, qui s’étend sur 400 000 km² dans l’océan Indien, présente un fort potentiel en ressources pétrolières et gazières.

La collaboration entre ces deux pays vise à mener des études sismiques multiclients afin d’évaluer le sous-sol marin et déterminer les ressources exploitables. Ces relevés, essentiels pour mieux comprendre le potentiel énergétique de la région, seront réalisés après la mise en œuvre d’une étude d’impact environnemental, condition sine qua non pour garantir la durabilité des activités d’exploration dans un environnement marin sensible.

Pour les Seychelles, cette initiative marque une continuité dans les efforts de recherche onshore, déjà entamés sur le territoire national, et vient renforcer leur quête de diversification économique. Maurice, qui s’engage plus récemment dans cette voie, espère également tirer profit de cette collaboration stratégique. Les deux pays partagent une vision commune : celle de transformer leurs économies respectives en utilisant les richesses potentielles de la zone commune. Si des gisements pétroliers ou gaziers sont découverts, cela pourrait significativement renforcer leur autonomie énergétique, actuellement dépendante des importations.

Les perspectives économiques de cette exploration sont considérables, mais elles viennent avec des défis, notamment en matière de préservation de l’environnement. L’océan Indien, avec sa biodiversité unique, impose des contraintes environnementales strictes. Les gouvernements seychellois et mauricien devront veiller à ce que l’exploitation de ces ressources soit réalisée de manière durable, en minimisant les impacts sur l’écosystème marin.

Au-delà des enjeux économiques et environnementaux, cette coopération entre les Seychelles et Maurice est également un signal fort de l’importance de la diplomatie énergétique dans la région. En unissant leurs forces, ces deux nations insulaires espèrent attirer l’intérêt des grandes compagnies internationales du secteur pétrolier et gazier, qui disposent de l’expertise et des moyens techniques nécessaires pour mener à bien cette exploration.