Pétrole et gaz en Afrique : deux pays scellent une alliance stratégique

Photo : Reuters

Le secteur pétrolier et gazier en Afrique est en pleine évolution, et le Congo-Brazzaville ainsi que le Ghana viennent de franchir une nouvelle étape dans cette dynamique. Lors de la 6ᵉ réunion des PDG des compagnies pétrolières de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), les deux pays ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur collaboration dans le domaine énergétique. La Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) et la Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) se sont engagées à partager leur expertise et à collaborer sur les défis liés à la transition énergétique.

Cet accord, signé par Maixent Raoul Ominga (DG de la SNPC) et son homologue ghanéen, marque une étape cruciale dans la coopération interafricaine pour le développement des infrastructures énergétiques. Il vise à promouvoir un échange d’informations, d’idées et d’expériences pour maximiser les opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz. En outre, cet engagement répond aux enjeux de la transition énergétique, un défi auquel sont confrontés de nombreux pays africains alors qu’ils cherchent à diversifier leurs sources d’énergie et à adopter des pratiques plus durables.

La réunion, tenue à Malabo, a permis aux deux compagnies de s’aligner sur une vision commune pour l’avenir énergétique du continent. Cet accord, au-delà du renforcement de la force de frappe des deux pays, illustre leur volonté de jouer un rôle clé dans le paysage énergétique africain en pleine mutation. Les collaborations entre acteurs régionaux deviennent essentielles pour relever les défis globaux tout en maximisant le potentiel des ressources naturelles du continent.