Polygamie au Maghreb : une influenceuse choque en défendant la pratique

La polygamie, pratique ancestrale ancrée dans de nombreuses sociétés africaines, transcende les frontières religieuses et culturelles du continent. Longtemps considérée comme un pilier de l’organisation sociale traditionnelle, elle permet aux hommes d’épouser plusieurs femmes simultanément. Cette coutume, souvent justifiée par des raisons économiques, démographiques ou statutaires, persiste malgré l’évolution des mœurs et l’influence croissante des mouvements féministes. Dans certaines régions, elle demeure une institution respectée, symbole de prospérité et de stabilité familiale. Cependant, son acceptation varie considérablement selon les pays, les communautés et les générations, suscitant des débats passionnés sur sa pertinence dans les sociétés contemporaines.

Une influenceuse ravive le débat

Récemment, une créatrice de contenu marocaine résidant en Allemagne, Hind Massaad, a relancé le débat sur la polygamie en publiant une vidéo YouTube devenue virale. Dans cette production, elle défend ardemment le droit des hommes à épouser plusieurs femmes, arguant qu’il s’agit d’une « loi divine » incontestable. Ses propos, mêlant convictions religieuses et critique du féminisme, ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, divisant l’opinion publique entre soutiens et détracteurs.

Massaad va jusqu’à affirmer que la satisfaction du mari constitue pour la femme le chemin vers le paradis, une déclaration qui a particulièrement interpellé les organisations féministes. Elle estime également que le mouvement féministe a éloigné les femmes de cet idéal conjugal, remettant en question les évolutions récentes en matière de relations hommes-femmes. Cette prise de position a trouvé un écho favorable auprès de certains hommes, qui y voient l’incarnation de l’épouse idéale selon leurs critères traditionnels.

Un clash culturel et juridique

Les déclarations de l’influenceuse marocaine soulèvent des questions complexes sur la compatibilité entre certaines pratiques culturelles et les lois des pays occidentaux. En effet, la polygamie est illégale en Allemagne, où réside Hind Massaad, ce qui ajoute une dimension juridique à la discussion. Cette dissonance entre les valeurs prônées par l’influenceuse et le cadre légal de son pays d’accueil illustre les défis de l’intégration et du multiculturalisme dans les sociétés européennes.

Par ailleurs, la popularité de Massaad et la viralité de sa vidéo mettent en lumière l’influence grandissante des réseaux sociaux dans la diffusion d’idées diverses et variées. Ce phénomène soulève des interrogations sur la responsabilité des plateformes numériques et le rôle des influenceurs dans la formation de l’opinion publique, particulièrement sur des sujets aussi sensibles que les relations conjugales et les droits des femmes.

La polémique déclenchée par Hind Massaad révèle les tensions persistantes entre tradition et modernité au Maghreb et au sein des diasporas. Elle met en exergue la complexité des débats sur l’égalité des sexes, la liberté d’expression et le respect des différences culturelles dans un monde globalisé. Alors que certains voient dans ses propos une défense légitime de valeurs traditionnelles, d’autres y perçoivent une remise en question des droits acquis des femmes.