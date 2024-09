Programme Tita : MTN Bénin forme une nouvelle génération de talents

Dans la matinée de ce vendredi 20 septembre 2024, les bénéficiaires du programme Tita de la Fondation MTN Bénin ont reçu leurs certificats après deux mois de formations intense. C’était à la faveur d’une cérémonie qui a connu la présence des responsables du réseau de téléphonie mobile, de l’Université d’Abomey-Calavi et de plusieurs personnalités.

120 au départ, ils étaient finalement 117 à recevoir leurs certificats après avoir parcouru avec réussite, les différentes étapes du programme Tita initié par le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin en collaboration avec l’Université d’Abomey-Calavi. Il s’agit d’un programme dont l’objectif est de renforcer les compétences numériques et professionnelles des participants. Cette première cohorte de bénéficiaires du programme est constituée de 58 femmes représentant ainsi 51% de la promotion.

Publicité

La pertinence du programme Tita dans l’amélioration de l’employabilité des jeunes au Bénin qui est en phase avec les besoins croissants du marché numérique peut justifier l’intérêt qu’il suscite auprès des jeunes. Selon le point qui a été fait par Jules Aho, chargé de ce programme, 3224 étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi ont postulé à la phase de présélection cette année pour 115 places disponibles.

Ce fut l’occasion pour lui de féliciter à nouveau les lauréats qui ont réussi à faire partir du programme malgré le processus rigoureux de sélection. « Nous avons lancé la toute première formation de création de contenus pour pouvoir former des jeunes talentueux capables de produire des contenus percutants », s’est-t-il réjoui. Ainsi, 30 personnes ont bénéficié d’une bourse en création de contenus. Une cohorte spéciale en Community Manager a été créée toujours selon le chargé de ce programme. « Tita, c’est une communauté de jeunes apprenants qui viennent activer leur mind. Ce sont des jeunes qui se mettent ensembles pour travailler », a-t-il ajouté.

Pour Nelly Kelome, vice-recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Mtn-Bénin est l’un des meilleurs partenaires de l’Université. Aussi, a-t-elle souhaité que l’extension du programme vers les autres universités n’impacte pas la collaboration entre Mtn-Bénin et l’Uac. « Merci à vous pour tout ce que vous faites pour nos étudiants. L’importance du digital aujourd’hui dans l’employabilité de nos diplômés n’est plus à démontrer », a déclaré l’autorité rectorale pour exprimer une joie sans limite. Ce fut l’occasion pour elle de remercier le réseau de téléphonie mobile Mtn-Bénin pour tout ce qu’il entend faire pour les deux autres universités à savoir l’Una et de l’Enstim.

Philippe Goagba, directeur de la Fondation MTN, pour sa part n’a pas manqué de rassurer les uns et les autres. Il fait notamment savoir que ce n’est véritablement que le début d’une belle aventure. « Dans les deux prochaines semaines, nous lançons Mtn Skills Academy qui aura une échelle beaucoup de large de formation. Ce ne sera plus en présentiel. Mais ça permettra à certains d’entre vous d’avoir des formations de haut niveau. Vous ferez d’abord une évaluation de compétence. Ce n’est que le début d’une belle aventure », a promis Philippe Goagba tout en notifiant que le programme s’étendra aux autres universités.