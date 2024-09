Rivalités au Maghreb: une ONG enfonce le clou 

Entre le Maroc et l’Algérie, jamais les tensions n’avaient été aussi vives. Sur quasiment tous les plans, les deux pays voisins s’en prennent l’un à l’autre. Sport, économie, politique et désormais… Entrepreneuriat. En effet, une ONG a récemment invité les artisans et les entrepreneurs marocains à ne pas se rendre en Algérie.

Cette ONG, c’est la Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’Homme. Proche du parti de l’Istiqlal, cette organisation non gouvernementale a invité les artisans de même que les entrepreneurs marocains à éviter l’Algérie, un pays qui, selon le communiqué de presse de l’organisation, ne respecte pas les droits de l’Homme. Une sortie qui ne manquera pas de raviver les tensions entre les deux pays.

Une ONG marocaine alerte

L’ONG est même allée plus loin, en adressant la même mise en garde à tous celles et ceux qui envisagent de se rendre en Algérie pour visiter le pays ou pour raisons familiales. Dans son document, la Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’Homme évoque des arrestations arbitraires ainsi que des procès inéquitables, qui peuvent résulter en de très lourdes peines de prison.

Pour justifier ses propos, la Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’Homme prend pour exemple ces détenus marocains qui, selon elle, sont emprisonnés depuis plus d’un an, sans procès. Elle a par ailleurs invité les pouvoirs publics à adopter une position ferme et définitive, exigeant la libération immédiate de l’ensemble des détenus marocains en Algérie, arrêtés pour “espionnage”, “trafic d’êtres humains” ou encore, de “migration irrégulière”.

Alger demandera désormais des visas

Côté algérien, pas de réaction à ces attaques. Mais il y a peu, le gouvernement algérien a annoncé une série de mesures visant à drastiquement réduire le nombre de Marocains voyageant en Algérie. L’instauration d’un régime de visas obligatoires pour les détenteurs du passeport marocain a, par exemple, été annoncé en cette fin de mois de septembre.