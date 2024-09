Russie: la nouvelle stratégie qui va inquiéter l’Ukraine 

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

En Ukraine, la guerre avec la Russie dure depuis bien plus de deux ans maintenant. Et si Moscou a commencé à reprendre du terrain, à l’Est du pays, notamment, l’Ukraine continue de tenir bon grâce à ses alliés occidentaux. Difficile donc de s’imaginer ce qu’il pourrait se passer dans les semaines, les mois à venir.

Cette guerre, aussi mortelle soit-elle, surprend de par sa longévité, mais aussi par le caractère très technique qu’elle prend. En effet, on observe que de plus en plus, les forces armées des deux camps ont recours à des appareils et équipements de nouvelle génération pour frapper l’ennemi. La Russie vient d’ailleurs de tester, pour la première fois, des drones porteurs de drones.

Une nouvelle stratégie russe inquiète l’Ukraine

Concrètement, un grand drone est piloté par un opérateur, afin de s’approcher de la zone de combat. Ce drone transporte plusieurs petits drones FPV en même temps, qui peuvent ensuite se déployer pour aller toucher l’ennemi à plusieurs endroits, sur la ligne de front. Sur Telegram, un commentateur ukrainien a confirmé que de telles armes étaient maintenant utilisées par les forces armées russes.

Problème, les drones FPV transportés seraient particulièrement efficaces, entraînant bon nombre de dommages, notamment contre les chars ukrainiens, les hélicoptères ou encore les bunkers. Leur courte autonomie (15 minutes au total) fait qu’ils sont particulièrement furtifs et donc, difficiles à arrêter. De fait, les dégâts sont souvent importants, même sur un court laps de temps.

Des drones porteurs, redoutables d’efficacité

Le fait qu’ils puissent être envoyés à plus grande distance grâce à un drone “porteur” peut donc laisser penser que la Russie pourrait les utiliser pour atteindre de nouvelles cibles qu’elle n’aurait, initialement, pas été en mesure de détruire et donc, faire plus de dégâts encore. Une stratégie que les forces armées ukrainiennes ne manqueront pas de surveiller de très près.