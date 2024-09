Russie: nouvelle démonstration de force de l’armée

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Depuis février 2022, la Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine, entraînant une escalade des tensions avec l’Occident. Cette situation a conduit à un renforcement significatif des capacités militaires russes et à une intensification des exercices à grande échelle. Dans ce contexte géopolitique tendu, Moscou cherche à affirmer sa puissance et sa détermination sur la scène internationale, tout en consolidant ses alliances stratégiques, notamment avec la Chine.

Une mobilisation navale sans précédent

Le Kremlin vient de lancer l’exercice naval « Océan 2024« , une manœuvre d’envergure qui marque le grand retour d’une tradition militaire soviétique. Cet entraînement massif mobilise plus de 90 000 militaires et déploie un arsenal impressionnant : 400 navires de guerre et sous-marins, 120 aéronefs, ainsi que 7 000 unités d’armement et d’équipement militaire. L’ampleur de cette opération rappelle les exercices navals menés par l’URSS entre 1970 et 1985, considérés à l’époque comme les plus importants au monde.

La particularité de cet exercice réside dans son étendue géographique exceptionnelle. Les forces russes sont déployées simultanément dans cinq zones maritimes stratégiques : les océans Pacifique et Arctique, ainsi que les mers Méditerranée, Caspienne et Baltique. Cette projection de force sur plusieurs fronts témoigne de l’ambition de Moscou de réaffirmer sa présence et son influence sur les mers du globe.

Une coopération militaire renforcée avec la Chine

L’exercice « Océan 2024 » ne se limite pas aux seules forces russes. Le ministère chinois de la Défense a annoncé la participation de ses troupes à ces manœuvres, soulignant ainsi le renforcement de la coopération militaire entre Moscou et Pékin. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement stratégique entre les deux puissances, qui cherchent à contrebalancer l’influence occidentale sur la scène internationale.

La présence chinoise aux côtés des forces russes envoie un message fort à la communauté internationale. Elle illustre la volonté de ces deux pays de coordonner leurs efforts militaires et de démontrer leur capacité à agir conjointement face à d’éventuelles menaces communes. Cette synergie sino-russe pourrait avoir des implications géopolitiques majeures, notamment dans la région Asie-Pacifique et au-delà.

Des objectifs stratégiques multiples

Au-delà de la simple démonstration de force, l’exercice « Océan 2024 » poursuit des objectifs stratégiques précis. Le ministère russe de la Défense a souligné l’importance de tester la préparation des dirigeants de la marine à gérer des groupements de forces dans diverses zones de responsabilité. L’accent est mis sur la résolution de tâches opérationnelles complexes et non conventionnelles, ainsi que sur l’utilisation d’armements de haute précision et d’équipements militaires de pointe.

Les manœuvres se déroulent en deux phases distinctes. La première consiste à organiser le déploiement de groupes de forces dans des zones d’entraînement spécifiques. La seconde phase, plus opérationnelle, simule des actions de combat visant à neutraliser des cibles stratégiques d’un ennemi fictif. Cette étape inclut notamment des opérations amphibies sur des côtes non aménagées et la protection d’infrastructures économiques maritimes cruciales.

L’exercice « Océan 2024 » représente bien plus qu’une simple démonstration de puissance navale. Il reflète la volonté de la Russie de maintenir et de développer ses capacités militaires à l’échelle mondiale, tout en renforçant ses alliances stratégiques. Dans un contexte international tendu, cette initiative de Moscou pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques et inciter d’autres puissances à réévaluer leurs propres stratégies maritimes et militaires.