Russie: un américain condamné pour tentative d’enlèvement

Photo DR

En Russie, un ressortissant américain a été arrêté par les forces de l’ordre. Ce qu’on lui rapproche ? Il aurait tenté d’enlever son fils hors de Russie, pour s’échapper vers la Pologne, depuis l’enclave de Kaliningrad. Selon certaines sources, il aurait écopé d’une peine de six ans de prison.

Une affaire qui ne manquera pas de relancer les vives tensions entre Moscou et Washington. En effet, depuis quasiment deux ans et le début de la guerre en Ukraine, les deux pays se font ouvertement front, n’hésitant pas à s’attaquer verbalement. L’annonce de l’arrestation d’un citoyen américain, et de sa condamnation, s’inscrit donc dans ce contexte très particulier.

Publicité

Un américain, condamné à 6 ans de prison

Celui-ci, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a été condamné à une peine de six ans de prison par le tribunal du district de Leningradski. Il purgera sa peine dans une colonie pénitentiaire à régime strict, comme l’a confirmé la justice russe à travers un message publié sur sa chaîne Telegram. Il devra aussi payer une amende de 100.000 roubles, ce qui équivaut à presque 1.000 dollars.

L’homme aurait été arrêté en juillet 2023, date à laquelle il a été vu en train d’emmener son fils dans l’enclave de Kaliningrad. Deux jours après leur arrivée, les deux ont été vus en train de tout faire pour rejoindre la Pologne, sans le consentement de la mère (qui est russe, tout comme son fils). Ils seront alors arrêtés par les gardes-frontières. Une arrestation qui est loin d’être unique.

Passe d’armes entre Washington et Moscou

En effet, depuis plusieurs années, le nombre d’Américains arrêtés par les forces de police russes est en constante hausse. Les États-Unis accusent d’ailleurs la Russie de “prise d’otages” et de tentatives de pression inutiles afin d’obtenir la libération de prisonniers russes, en échange. Des accusations balayées d’un revers de la main par Moscou, qui assure que sa justice reste neutre et indépendante.