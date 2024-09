Sénégal : du nouveau sur le vol des 20 millions FCFA à Keur Ndiaye

1 gendarme sénégalais - Photo AFP

Un événement dramatique a secoué la paisible localité de Keur Ndiaye Lo dans la nuit du 13 au 14 septembre 2024. Une boutique multiservices a été cambriolée par un groupe organisé de malfaiteurs, provoquant une vive émotion dans le quartier. Les faits se sont déroulés vers 3h58, lorsqu’une bande de huit individus s’est introduite dans le commerce, dérobant près de vingt millions de francs CFA. Cet acte de violence a créé un climat d’inquiétude dans la région, où les habitants, impuissants, ont assisté à cette vague de criminalité grandissante.

Heureusement, la gendarmerie locale a agi rapidement. Munies des enregistrements des caméras de surveillance qui avaient capté les malfaiteurs en pleine action, les forces de l’ordre ont mis en place une opération de traque visant à identifier et à capturer les membres de ce groupe. L’intervention, saluée pour sa rapidité, a permis d’arrêter quatre des huit criminels, parmi lesquels le cerveau présumé de l’opération. Ces arrestations ont eu lieu à Keur Ndiaye Lo même, où les individus tentaient de se cacher après leur coup.

Parmi les interpellés figurent également trois autres complices, tous rapidement placés en garde à vue. Les autorités locales se sont engagées à poursuivre la traque pour capturer les quatre autres membres de la bande encore en fuite. Une vigilance renforcée a été mise en place dans la région, et la population, encore sous le choc, est invitée à collaborer avec les forces de sécurité en fournissant toute information utile pouvant aider à l’avancée de l’enquête.

Les autorités locales ont exprimé leur détermination à mettre un terme aux agissements de cette bande criminelle, et à assurer la sécurité des habitants de Keur Ndiaye Lo et ses environs. Le général en charge des opérations a souligné l’importance de cette intervention, qui démontre l’efficacité des forces de l’ordre dans la lutte contre la criminalité. Les gendarmes ont également rappelé l’importance des dispositifs de surveillance, comme les caméras de sécurité, dans la prévention des délits de cette envergure.

Ce cambriolage intervient dans un contexte où la criminalité semble connaître une recrudescence dans certaines zones du pays, obligeant les autorités à redoubler de vigilance. Les habitants, encore sous le choc, expriment leur gratitude envers les forces de l’ordre, tout en espérant un retour rapide à la tranquillité.

Alors que la traque se poursuit pour retrouver les quatre complices encore en cavale, les forces de l’ordre réitèrent leur engagement à garantir la sécurité des citoyens et à neutraliser cette menace qui pèse sur la communauté. Ce cambriolage illustre la capacité des autorités à réagir rapidement et efficacement face à des situations d’urgence. L’enquête se poursuit pour déterminer les détails de cette opération criminelle et pour évaluer l’implication d’autres éventuels complices dans cette affaire.