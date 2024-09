Sénégal : une jeune étudiante meurt alors qu’elle se préparait à accoucher

image d'illustration

Le monde universitaire sénégalais est en deuil après le décès d’Aminata Wade, une étudiante en Master 2 à l’UFR des Sciences Appliquées et Technologies (SAT) de l’Université Gaston Berger (UGB). Enceinte de jumeaux, la jeune femme a tragiquement perdu la vie lors de son accouchement.

Aminata Wade, décrite comme une étudiante sérieuse et pleine d’ambition, était sur le point d’achever son parcours académique quand ce drame est survenu. La communauté universitaire, ses camarades, ainsi que les enseignants ont exprimé leur profonde tristesse suite à cette perte incommensurable. Ses proches se souviennent d’elle comme d’une jeune femme engagée, déterminée à réussir malgré les défis de la vie estudiantine.

L’événement a suscité de nombreuses réactions dans le pays, notamment au sein de la communauté universitaire, où la question de l’accès aux soins maternels a été soulevée. De nombreux étudiants et organisations ont exprimé leurs condoléances à la famille et appelé à des mesures plus strictes pour assurer une meilleure prise en charge des femmes enceintes sur les campus universitaires.

Ce drame relance également les débats sur les conditions de vie et d’accès aux soins de santé des étudiants dans les universités sénégalaises, un sujet régulièrement évoqué mais qui semble encore insuffisamment pris en charge. Les autorités de l’UGB se disent mobilisées pour apporter leur soutien à la famille d’Aminata et réfléchir à des mesures pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise.

Le décès d’Aminata Wade est un coup dur pour ses proches et la communauté universitaire, laissant un vide immense au sein de sa promotion et au-delà. Ses amis, enseignants, et camarades continueront de porter sa mémoire et espèrent que son histoire conduira à une amélioration des conditions de vie des étudiants.