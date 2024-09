Terres rares: un gisement évalué à 3,7 milliards en Afrique

Shutterstock

Les terres rares, ces métaux aux propriétés uniques, sont devenus les joyaux cachés de notre ère technologique. Omniprésents dans nos smartphones, ordinateurs, voitures électriques et éoliennes, ces éléments façonnent silencieusement notre quotidien numérique et énergétique. Leur rareté relative et leur extraction complexe en font des ressources stratégiques, convoitées par les industries de pointe du monde entier. Face à une demande croissante et à la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement, l’Afrique émerge comme un acteur potentiel majeur sur l’échiquier mondial des terres rares.

Un trésor sud-africain aux multiples facettes

Au cœur de cette nouvelle ruée vers l’or du XXIe siècle, l’Afrique du Sud se distingue avec le projet Phalaborwa. Ce gisement, riche en terres rares, vient de révéler son immense potentiel. Avec des ressources minérales estimées à 35 millions de tonnes, contenant 0,44 % d’oxyde de terres rares, Phalaborwa représente un véritable jackpot évalué à 3,7 milliards de dollars. Cette découverte place le pays au premier rang des nations africaines dans la course aux terres rares.

L’estimation de la valeur du gisement repose principalement sur la présence de quatre éléments particulièrement prisés : le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium. Ces métaux sont les ingrédients clés des aimants haute performance, essentiels à la fabrication des moteurs électriques et des générateurs d’éoliennes. Leur importance capitale dans la transition énergétique mondiale explique l’engouement des investisseurs et des industriels pour le projet Phalaborwa.

Une mine d’opportunités pour l’Afrique

La réévaluation des ressources de Phalaborwa étend la durée de vie potentielle de la mine à 16 ans, offrant ainsi une perspective de développement économique à long terme pour la région. Avec un investissement initial prévu de 295,5 millions de dollars, le projet promet de générer une production annuelle substantielle d’oxydes de terres rares, positionnant l’Afrique du Sud comme un fournisseur clé sur le marché mondial.

Cette découverte arrive à point nommé pour le continent africain. Depuis que le Burundi est devenu en 2017 le premier producteur africain de terres rares, plusieurs pays du continent ont pris conscience de leur potentiel dans ce domaine. L’exploitation de ces ressources représente une opportunité unique pour les nations africaines de diversifier leurs économies et de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales des technologies de pointe.

Vers une nouvelle géopolitique des ressources

L’émergence de l’Afrique sur la scène des terres rares pourrait redessiner la carte géopolitique des ressources stratégiques. Actuellement dominé par la Chine, qui contrôle une grande partie de la production mondiale, le marché des terres rares pourrait connaître un rééquilibrage bénéfique. Cette diversification des sources d’approvisionnement serait particulièrement bienvenue pour les industries occidentales, soucieuses de réduire leur dépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique.

Le développement de Phalaborwa et d’autres gisements africains pourrait également stimuler l’innovation et le transfert de technologies sur le continent. L’extraction et le traitement des terres rares nécessitent des procédés sophistiqués, offrant ainsi des opportunités de formation et de développement de compétences locales. À terme, cela pourrait favoriser l’émergence d’une industrie africaine des hautes technologies, capable de transformer ces matières premières en produits à forte valeur ajoutée.