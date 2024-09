Tourisme au Maghreb : ce pays vante ses atouts en Chine

Rabat. Photo: DR

Le Maghreb, carrefour culturel entre l’Afrique et l’Europe, attire depuis longtemps les voyageurs du monde entier. Cette région d’Afrique du Nord, comprenant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, offre un mélange unique de paysages variés, allant des plages méditerranéennes aux dunes du Sahara, en passant par les montagnes de l’Atlas. Riche d’une histoire millénaire, le Maghreb séduit par ses médinas labyrinthiques, ses souks animés et son patrimoine architectural remarquable, témoignant des influences berbères, arabes et européennes. La gastronomie locale, réputée pour ses saveurs épicées et ses plats emblématiques comme le couscous, contribue également à l’attrait touristique de la région. Face à cette offre diversifiée, les pays du Maghreb rivalisent d’initiatives pour se démarquer sur la scène internationale, chacun mettant en avant ses spécificités pour conquérir de nouveaux marchés.

Le Maroc à la conquête du marché chinois

Dans cette optique, le Maroc a récemment organisé un événement promotionnel d’envergure à Pékin, orchestré par l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Cette manifestation avait pour objectif de présenter les multiples facettes de l’offre touristique marocaine à un public de journalistes et de professionnels chinois. Au-delà de la simple promotion, cette initiative témoigne de la volonté du Royaume de se positionner comme une destination de choix pour les voyageurs asiatiques, en particulier chinois.

Une stratégie touristique ambitieuse

L’ambassadeur marocain en Chine, Abdelkader El Ansari, a souligné lors de cet événement les progrès remarquables réalisés par le secteur touristique marocain au cours des quatre dernières décennies. Cette évolution s’est traduite par le développement d’infrastructures modernes, tant au niveau de l’hébergement que des transports, permettant d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions. La décision royale d’exempter les citoyens chinois de visa pour entrer au Maroc illustre parfaitement cette volonté d’ouverture et de facilitation des échanges touristiques.

Dans le cadre de cette stratégie, la reprise de la liaison aérienne directe entre Casablanca et Pékin, prévue pour janvier 2025, jouera un rôle crucial. Telle une passerelle entre deux continents, cette ligne aérienne promet de renforcer les liens touristiques et culturels entre le Maroc et la Chine, ouvrant la voie à un flux croissant de visiteurs dans les deux sens.

Une offre diversifiée pour séduire les voyageurs chinois

Le Maroc se distingue par la richesse et la diversité de son offre touristique, capable de répondre aux attentes variées des touristes chinois. Des plages dorées de la côte atlantique aux sommets enneigés de l’Atlas, en passant par les médinas classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, le pays offre un éventail d’expériences uniques. La gastronomie marocaine, véritable voyage des sens, et les activités de bien-être inspirées des traditions locales, comme les hammams, constituent autant d’atouts pour séduire une clientèle en quête d’authenticité et de dépaysement.

L’ONMT, fer de lance de la promotion touristique marocaine, a dévoilé un plan d’action ambitieux pour la période 2023-2026. Ce plan, articulé autour de quatre axes majeurs – marketing, digital, aérien et distribution – vise à renforcer la présence du Maroc sur la scène touristique internationale. La campagne « Maroc, Terre de Lumière », déployée dans 20 pays, incarne cette volonté de positionner le Royaume comme une destination incontournable, alliant modernité et traditions millénaires.

L’innovation au service de la promotion touristique



Dans un monde où le numérique joue un rôle croissant dans les choix de voyage, le Maroc ne reste pas en marge. L’ONMT prévoit le lancement d’une plateforme de formation en ligne destinée aux professionnels du tourisme. Cet outil novateur permettra non seulement de former les partenaires commerciaux existants et potentiels, mais aussi de structurer l’approche commerciale sur le marché chinois. Cette initiative témoigne de la capacité du Maroc à adapter sa stratégie aux nouvelles technologies et aux besoins spécifiques de chaque marché.

En misant sur la diversité de son offre, la qualité de ses infrastructures et une stratégie de promotion ciblée, le Maroc se donne les moyens de ses ambitions touristiques. L’accent mis sur le marché chinois, en pleine expansion, pourrait bien s’avérer un choix judicieux pour l’avenir du tourisme marocain. Reste à voir comment cette stratégie se traduira concrètement en termes de fréquentation touristique et de retombées économiques pour le pays.