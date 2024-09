Trump vs Kamala Harris : le Pape François critique à tout-va

Pape François (PHOTO / REUTERS/ Remo Casilli)

Le paysage politique américain a connu un bouleversement majeur lorsque Joe Biden a annoncé son retrait de la course présidentielle, cédant sa place à sa vice-présidente Kamala Harris. Cette décision, motivée par des préoccupations liées à son âge et à sa santé, a propulsé Harris au premier plan de la campagne démocrate. Forte de son expérience en tant que sénatrice et procureure générale de Californie, Harris s’est rapidement imposée comme la figure de proue du parti, promettant de poursuivre l’héritage de l’administration Biden tout en insufflant une énergie nouvelle à la campagne. Face à elle, Donald Trump, l’ancien président républicain, cherche à reconquérir le Bureau ovale avec une rhétorique toujours aussi clivante.

Le Saint-Père s’invite dans le débat électoral

De retour d’une tournée marathon en Asie et en Océanie, le pape François n’a pas hésité à exprimer ses réserves concernant les deux candidats principaux à l’élection présidentielle américaine de novembre 2024. Lors d’une conversation avec des journalistes dans l’avion qui le ramenait à Rome, le souverain pontife a abordé sans détour les positions controversées de Donald Trump et Kamala Harris sur des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Le chef de l’Église catholique a fustigé l’ancien président républicain pour son discours hostile envers les migrants, rappelant que le rejet des personnes en quête d’une vie meilleure constitue un « péché grave« . François a souligné l’importance d’offrir aux migrants des opportunités de travail et d’accueil, plutôt que de les repousser. Parallèlement, il a critiqué la démocrate Kamala Harris pour son soutien au droit à l’avortement, une pratique que le pape assimile sans ambiguïté à un meurtre.

Un dilemme moral pour les électeurs catholiques

Dans ses déclarations, le pape François a placé les deux candidats sur un pied d’égalité moral, affirmant qu’ils sont « tous deux contre la vie« . Cette mise en équivalence entre le rejet des migrants et le soutien à l’avortement pose un véritable cas de conscience pour les électeurs catholiques américains, traditionnellement partagés entre les positions sociales des démocrates et les valeurs conservatrices des républicains.

Le souverain pontife, tout en reconnaissant son statut d’observateur extérieur, a néanmoins exhorté les citoyens américains à exercer leur droit de vote. Il a souligné l’importance de choisir le « moindre mal », laissant à chacun le soin de déterminer, selon sa conscience, quel candidat correspond le mieux à ce critère. Cette approche nuancée du pape François reflète la complexité des enjeux moraux et politiques auxquels sont confrontés les électeurs américains.

La réaction de la Maison Blanche aux propos du pape a été prudente. Karine Jean-Pierre, porte-parole de l’administration Biden, a simplement déclaré que « le pape parle pour lui-même », évitant ainsi d’entrer dans une polémique qui pourrait aliéner une partie de l’électorat catholique. Cette réponse mesurée témoigne de la délicatesse avec laquelle les candidats devront naviguer entre leurs positions politiques et les sensibilités religieuses d’une partie significative de la population américaine.

Alors que la campagne présidentielle s’intensifie, les propos du pape François ajoutent une dimension supplémentaire à un débat déjà chargé. Les candidats devront non seulement défendre leurs positions sur des questions cruciales comme l’immigration et le droit à l’avortement, mais aussi tenter de réconcilier ces positions avec les valeurs morales d’un électorat diversifié. Dans ce contexte, la capacité de Kamala Harris et Donald Trump à articuler une vision qui transcende les clivages traditionnels pourrait bien être déterminante pour l’issue du scrutin de novembre 2024.