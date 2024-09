USA: la population se prépare au pire

Aux USA, le pire est-il prévu pour bientôt ? En effet, les autorités de Floride ont annoncé des évacuations à venir afin de permettre à des milliers de personnes de se mettre à l’abri. La raison ? L’ouragan Hélène. De taille exceptionnelle, ce dernier menace de frapper les côtes de cet état américain.

Face à l’urgence, le gouvernement de Floride a déclaré l’état d’urgence total. De fait, la Garde nationale a été mobilisée et celle-ci participera ainsi aux opérations d’évacuation à venir. Des vents extrêmement violents, pouvant atteindre jusqu’à 250 km/h sont effectivement attendus. De graves dégâts matériels sont forcément attendus, nécessitant ainsi beaucoup de temps pour être réparés.

Une importante tempête attendue en Floride

Le Centra national des ouragans (NHC) a d’ailleurs annoncé que cette tempête tropicale pourrait franchir un cap et devenir un “ouragan majeur” de catégorie 3, voire 4, sur l’échelle de Saffir-Simpson. Il s’agit de l’échelle d’analyse et de catégorisation de violence des tempêtes et celle-ci compte cinq niveaux au total. C’est ce jeudi soir que les premiers vents et pluies pourraient s’abattre en Floride.

Ron DeSantis, gouverneur de Floride, a très vite pris la mesure de l’événement. Absolument tous les comtés de l’État, qui en compte 67, ont été placés en état d’alerte maximal. Car les cotes ne sont pas les seuls endroits qui pourraient être touchés. En effet, c’est quasiment l’ensemble de la Floride qui est concerné par le passage de cet ouragan, sur une période 48 à 72 heures environ.

Des ouragans de plus en plus violents

L’annonce a forcément fait grand bruit. Dans les plus grandes villes de Floride, on a pu observer de longues files de voitures qui tentaient ainsi de quitter les lieux le temps de 2 à 3 jours, pour éviter les inondations et d’éventuels drames humains. De plus en plus dangereux et violents, les ouragans laissent effectivement craindre le pire à des habitants qui assurent pourtant être habitués.