USA : Mauvaise nouvelle pour Donald Trump

Donald Trump, face à une impasse. En effet, l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, candidat à sa réélection dans les mois à venir, vient d’apprendre que l’un de ses proches était particulièrement affilié à la Russie de Vladimir Poutine. Une mauvaise nouvelle à quelques mois seulement du scrutin.

Ce proche, il s’agit de Dimitri Simes. Citoyen américain, né en Russie, ce dernier a longtemps travaillé avec Donald Trump, dont il a été le proche conseiller. S’il ne l’est plus aujourd’hui, sa proximité avec Moscou laisse certaines personnes craindre que d’autres ont également pu passer à travers les mailles du filet. On sait les Américains très attentistes à ce sujet.

Un ancien conseiller de Trump, proche de la Russie

Dans les faits, Dimitri Simes est accusé, de même que son épouse, d’avoir perçu plus d’un million de dollars de la part de la Russie, ainsi qu’une voiture et un chauffeur, en contrepartie de travaux effectués au compte de la chaîne de télévision, Channel One. Or, celle-ci est la cible de sanctions imposées par Washington, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine.

La justice américaine, par la voix du procureur Matthew M. Graves a affirmé que les deux personnes ici concernées ont tout simplement violé les sanctions imposées à l’encontre de la Russie. Un écart qui porte directement atteinte à la sécurité nationale, mais aussi et surtout à l’histoire même de Simes, qui a fui l’Union soviétique à son époque, pour devenir américain.

Washington craint des ingérences

Des accusations qui démontrent à quel point les prochaines élections américaines s’annoncent sous haute tension. En effet, les craintes de voir Moscou de plus en plus s’immiscer au sein du scrutin sont réelles. Il y a quelques jours déjà, deux employés du média d’État russe, RT, ont été inculpés par la justice américaine, accusés d’avoir financé du faux contenu, pro-russe.