Maghreb: cette menace qui plane selon des scientifiques

Photo DR

Une menace plane au-dessus du Maghreb. Et celle-ci n’est ni politique, ni militaire, mais bien naturelle. Car selon les scientifiques, se prépare actuellement un événement tout simplement exceptionnel, que ce soit dans son ampleur ou dans le simple fait qu’il se déroule.

Car l’événement dont nous parlons ne s’est pas déroulé depuis 1.4 million d’années, rien que ça. On parle en fait de précipitations records. Selon les scientifiques, la région du Sahara pourrait être frappée par des pluies diluviennes, dépassant de plus de 500% la moyenne habituelle observée dans le désert. Un événement météorologique rare, qui ne sera pas sans conséquence.

L’Algérie, face à aux risques d’inondaton

Selon le Washington Post, ces pluies torrentielles pourraient participer à la formation de crues et d’inondations d’ampleur, qui pourraient toucher une partie de l’Algérie, mais aussi la Libye ainsi que certaines parties de la région du Sahel. Selon les météorologues, la surveillance devra être accrue dans cette vaste zone, tout au long de la première dizaine du mois de septembre.

Ce type de phénomène se produit environ une fois toutes les décennies, mais à ampleur bien moindre. Ils symbolisent à eux seuls le changement profond des schémas climatiques et météorologiques mondiaux, laissant ainsi craindre que ces derniers soient de plus en plus fréquents, dangereux et dommageables. Les gouvernements, mais aussi les populations locales, devront donc s’adapter.

L’Afrique, face au dérèglement climatique

Des précipitations dues aux zones de convergence intertropicale. Il s’agit d’une vaste bande de tempêtes et de passe pression qui se déplace à travers l’Afrique centrale. Ces zones de pluie, lorsqu’elles se forment, peuvent aussi entraîner l’apparition d’ouragans atlantiques, qui toucher aussi bien l’Afrique que les Caraïbes. Ces derniers se nourrissent des nuages et des zones orageuses pour se développer et avancer. Avec le changement climatique, ils deviennent de plus en plus gros, fréquent et donc dangereux.