Whatsapp prépare un changement pour vous protéger

WhatsApp, prêt à en faire plus pour votre sécurité ? En effet, le géant de la messagerie instantanée a confirmé l’information selon laquelle il allait bientôt s’en prendre aux messages “spam”, inattendus et trop insistants, envoyés de la part de personnes totalement inconnues.

Cela fait quinze ans que WhatsApp existe et pourtant, jamais personne ne s’était penché sur le sujet des messages spam, envoyés par des expéditeurs inconnus, qui sont trop insistants ou qui, en cliquant dessus, peuvent supposer une cyberattaque (phishing, vol de données personnelles…). C’est désormais chose faite. Dans les semaines à venir, une nouvelle mise à jour va tout changer.

WhatsApp annonce une nouvelle fonctionnalité

La seule possibilité était d’empêcher d’être intégré à des groupes de discussion par des personnes inconnues. Encore fallait-il le savoir puis, surtout, découvrir comment s’y prendre. En outre, le nombre de spam est de plus en plus important et les techniques, de plus en plus pointues, maîtrisées. Il n’était donc pas rare de se faire avoir et de se retrouver un certain nombre de messages indésirables.

Avec la version beta 2.24.20.16 pour Android, WhatsApp a confirmé l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité qui va tout changer. Celle-ci est effectivement destinées à bloquer l’ensemble des messages provenant de numéros inconnus, dès lors qu’ils vous en envoient trop. Si vous faites partie du programme “Google Play Beta”, vous pouvez d’ores et déjà l’activer.

Une fonctionnalité à activer

Pour les autres, il faudra attendre. Dans tous les cas, c’est une fonctionnalité bienvenue qui ne manquera pas d’être saluée par les utilisateurs. Attention toutefois, il convient de rappeler que cette fonctionnalité ne sera pas automatique (il faudra l’activer vous-même). En outre, elle ne permettra pas de bloquer tous les messages reçus de la part de numéro que vous n’avez pas enregistré.