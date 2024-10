Afrique : 24 avions de combat et 10 hélicoptères achetés par ce pays

Des soldats nigérians (Getty)

Face à l’expansion continue des groupes armés terroristes et la montée des violences dans le pays, le Nigeria intensifie ses efforts pour moderniser son arsenal militaire. Le 14 octobre dernier, l’armée de l’air nigériane a officialisé l’acquisition de 24 avions de combat M-346 et de 10 hélicoptères AW-109 Trekker auprès de l’avionneur italien Leonardo. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de renforcement de ses capacités militaires, alors que le pays fait face à de multiples fronts sécuritaires.

Depuis plus de quinze ans, le nord-est du Nigeria est le théâtre d’une insurrection djihadiste menée par Boko Haram et son groupe dissident, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO). Ces groupes, responsables de milliers de morts et de déplacements de populations, continuent d’exercer une pression considérable sur les forces de sécurité nigérianes. En parallèle, des bandes criminelles opèrent dans le nord-ouest du pays, multipliant les attaques contre les villages, les enlèvements et les vols de bétail.

Dans ce contexte, le besoin de moderniser et d’adapter les équipements militaires du Nigeria est devenu une priorité nationale. L’armée, déjà sous tension, doit non seulement répondre aux attaques terroristes, mais aussi contrer l’insécurité grandissante dans d’autres régions du pays.

L’acquisition des avions de combat M-346 et des hélicoptères AW-109 Trekker s’inscrit dans un plan global de renouvellement des équipements de l’armée de l’air nigériane. Selon le porte-parole de l’armée de l’air, Olusola Akinboyewa, les premières livraisons des M-346 commenceront début 2025, tandis que celles des hélicoptères sont prévues pour début 2026. Ce processus de livraison s’étalera jusqu’à la mi-2026, renforçant progressivement la flotte aérienne du Nigeria.

Le maréchal Hasan Abubakar, chef d’état-major de l’armée de l’air, a souligné l’importance de cette acquisition pour le renforcement de la capacité de dissuasion du Nigeria. Il a également insisté sur la nécessité de créer un centre de maintenance sur le sol nigérian, garantissant ainsi un soutien à long terme pour les nouvelles acquisitions, notamment les avions M-346.

Le Nigeria a significativement augmenté ses dépenses militaires au cours des dernières années. Ce choix stratégique vise à contrer les menaces terroristes, mais également à répondre à la recrudescence des actes criminels dans le nord-ouest du pays. Les groupes armés, souvent bien équipés et organisés, posent un défi constant aux forces de l’ordre.

En acquérant des avions et des hélicoptères modernes, le géant ouest africain espère rééquilibrer les forces et améliorer l’efficacité de ses opérations militaires. Ces équipements permettront non seulement de renforcer la surveillance aérienne, mais également de mener des frappes ciblées contre les groupes terroristes et criminels.