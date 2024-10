Afrique : après 2 ans d’absence, Emirates reprend ses vols vers cette destination

Photo de Ross Parmly sur Unsplash

Après deux ans d’absence, Emirates Airlines a repris ses vols vers le Nigeria, marquant un tournant décisif dans les relations entre les deux pays. Le premier vol depuis cette reprise a atterri à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos, rétablissant ainsi la liaison entre la mégapole nigériane et les Émirats Arabes Unis. Cette relance, opérée par un Boeing 777-300ER, est le fruit d’intenses négociations entre Abu Dhabi et Abuja, qui avaient vu les tensions s’intensifier autour des devises bloquées et des problèmes de visas.

Les divergences ont notamment porté sur le gel de devises des compagnies aériennes, piégées à la Banque centrale du Nigeria, ainsi que sur des comportements illégaux attribués à certains nigérians aux Émirats. Toutefois, avec la levée de ces restrictions, la reprise des vols entre Lagos et Dubaï stimule désormais les opportunités commerciales, touristiques et d’affaires.

Ce retour d’Emirates Airlines sur le marché nigérian pourrait également être un catalyseur pour d’autres compagnies aériennes internationales, leur redonnant confiance dans ce marché stratégique de l’Afrique de l’Ouest. Le Nigeria, avec son potentiel économique et son importante population, demeure un acteur clé pour les transporteurs aériens cherchant à consolider leurs positions en Afrique.

En définitive, la reprise des opérations d’Emirates Airlines à Lagos s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de renforcement des relations économiques et diplomatiques entre le Nigeria et les Émirats Arabes Unis. Elle symbolise également l’importance du Nigeria dans le secteur du transport aérien africain, alors que d’autres compagnies internationales pourraient suivre cet exemple en misant sur le marché nigérian pour leur expansion.