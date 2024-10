Afrique : ce pays va introduire une autorisation de voyage électronique

L’ère du numérique transforme rapidement les procédures de voyage à travers le monde. Depuis plusieurs années, de nombreux pays ont mis en place des systèmes d’autorisation de voyage électronique pour simplifier et sécuriser l’entrée sur leur territoire. Les États-Unis ont été précurseurs avec l’ESTA, suivis par le Canada et son AVE, la Nouvelle-Zélande avec le NZeTA, Israël et son ETA-IL, ainsi que le Royaume-Uni et le UK ETA. L’Union européenne prévoit de lancer l’ETIAS en 2025, tandis que l’Ukraine et le Japon développent actuellement leurs propres dispositifs. Cette tendance mondiale vise à moderniser les contrôles aux frontières tout en facilitant les déplacements des voyageurs exemptés de visa.

L’Afrique du Sud rejoint la révolution numérique des voyages

Dans cette mouvance internationale, l’Afrique du Sud s’apprête à franchir un pas décisif dans la modernisation de ses procédures d’immigration. Le ministre de l’Intérieur, Leon Schreiber, a dévoilé un ambitieux programme de numérisation des services gouvernementaux, baptisé « Home Affairs @ Home« . Ce projet quinquennal vise à dématérialiser l’ensemble des démarches administratives d’ici 2029, en s’appuyant sur des technologies biométriques avancées et des systèmes automatisés.

Au cœur de cette initiative se trouve l’introduction d’une autorisation de voyage électronique (ETA) pour les visiteurs étrangers. Ce nouveau système promet de révolutionner l’expérience des voyageurs se rendant en Afrique du Sud, en remplaçant progressivement les visas papier traditionnels par un processus entièrement numérique.

Une procédure simplifiée pour un contrôle renforcé

Le fonctionnement de l’ETA sud-africaine repose sur une plateforme en ligne sécurisée où les voyageurs devront créer un profil et soumettre leur demande. L’innovation majeure réside dans le traitement instantané des requêtes, avec une intervention humaine limitée aux cas présentant des anomalies. Les candidats devront fournir leurs données biométriques, qui seront ensuite utilisées pour générer un code numérique unique lié aux informations de leur passeport.

À leur arrivée sur le sol sud-africain, les visiteurs n’auront qu’à scanner leur code ETA et fournir une nouvelle copie de leurs informations biométriques. Ces données seront instantanément comparées à celles fournies lors de la demande initiale, permettant un contrôle rapide et efficace. Cette approche novatrice promet non seulement de fluidifier le processus d’entrée dans le pays, mais aussi de renforcer la sécurité aux frontières.

Un outil polyvalent au service de la gestion migratoire

L’ETA sud-africaine ne se limite pas à simplifier l’entrée sur le territoire. Le système permettra également aux visiteurs de prolonger leur séjour ou de modifier leur statut directement en ligne, offrant une flexibilité accrue aux touristes et aux voyageurs d’affaires.

En intégrant les informations biométriques, les bases de données locales et internationales, ainsi que les autorisations de voyage au système de contrôle des mouvements dans tous les points d’entrée, les autorités sud-africaines visent à créer un dispositif de gestion des risques en temps réel. Cette approche proactive permettra de détecter immédiatement les dépassements de séjour autorisé et d’assurer un suivi précis de tous les ressortissants étrangers présents sur le territoire.