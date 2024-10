Afrique : Google va créer le 1ᵉʳ cloud souverain

Le Sénégal a pris une nouvelle direction stratégique dans sa transformation numérique en signant un accord historique avec Google pour la création du premier cloud souverain en Afrique de l’Ouest. Cet accord, signé par le ministère de la Communication des Télécommunications et du Numérique lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye en Californie, marque un jalon important dans le développement technologique du pays. L’objectif principal de cette infrastructure est de protéger les données sensibles de l’État tout en répondant aux besoins croissants des entreprises et administrations sénégalaises.

L’accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « New Deal Technologique », qui vise à renforcer la connectivité numérique et à créer un environnement propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Le cloud souverain permettra également de réduire la dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères, tout en garantissant une gestion plus sécurisée des informations stratégiques.

Outre ce projet avec Google, le gouvernement sénégalais a également engagé des discussions avec d’autres géants de la technologie comme NVIDIA et META. Le président Faye a visité le siège de NVIDIA, un leader mondial de l’intelligence artificielle, pour discuter du projet de création d’un supercalculateur destiné à la sous-région. Ces rencontres témoignent de l’ambition du Sénégal de devenir un hub technologique en Afrique de l’Ouest, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques.

Parallèlement à cette avancée, le gouvernement sénégalais veut constitutionnaliser le droit à l’accès à Internet pour chaque citoyen, affirmant ainsi son engagement à démocratiser l’usage des technologies. Cet accès universel à Internet constitue une étape clé pour garantir l’inclusion numérique et stimuler le développement économique du pays.

Grâce à ces initiatives, le pays de la Teranga ambitionne de renforcer les compétences locales dans les secteurs de pointe comme le cloud, l’intelligence artificielle et la cybersécurité, tout en offrant un environnement numérique robuste et sécurisé pour soutenir sa croissance économique. Ce partenariat entre Google et le Sénégal marque donc un tournant décisif pour l’économie numérique du pays, ouvrant la voie à une souveraineté technologique qui pourrait servir de modèle pour d’autres nations africaines.