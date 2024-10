Afrique : un nouveau port d’un milliard $ bientôt construit

Photo d'illustration : DR

Le Sénégal poursuit sa marche vers le développement en misant sur des projets d’infrastructures d’envergure. L’un des plus importants d’entre eux, le nouveau port de Ndayane, vient de voir ses travaux officiellement lancés ce 9 octobre. Situé à environ 70 kilomètres de Dakar, ce projet colossal, estimé à plus d’un milliard de dollars, témoigne des grandes ambitions du pays en matière de logistique et d’infrastructures.

La construction du port de Ndayane représente le plus gros investissement privé jamais réalisé au Sénégal depuis son indépendance en 1960. C’est DP World, l’un des plus grands opérateurs portuaires au monde, basé à Dubaï, qui pilote le projet. Pour l’entreprise émiratie, ce projet est également le plus vaste de son portefeuille mondial. Cela illustre l’importance stratégique que revêt ce port pour la région.

Le directeur régional de DP World pour l’Afrique de l’Ouest a souligné que ce port permettra de renforcer le rôle du Sénégal en tant que hub logistique de premier plan dans la région. Il devrait non seulement décongestionner le port de Dakar, qui arrive à saturation, mais aussi offrir au pays une nouvelle capacité pour gérer les flux croissants de marchandises.

Le port de Ndayane sera dix fois plus vaste que l’actuel port de Dakar, s’étendant sur une superficie impressionnante de 300 hectares. Cette infrastructure ultra-moderne est conçue pour devenir l’un des plus grands ports d’Afrique de l’Ouest, capable de rivaliser avec des plateformes logistiques internationales. Il offrira des services de manutention de conteneurs, de vracs et d’autres marchandises, et sera une passerelle majeure pour les échanges entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie.

Outre son importance stratégique, le port de Ndayane apportera d’importants bénéfices économiques au Sénégal. Durant la phase de construction, environ 1 600 emplois directs seront créés, avec une projection de 22 000 postes à long terme une fois le port pleinement opérationnel, selon Mactar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar. Ces chiffres soulignent l’impact significatif que ce projet aura sur l’emploi et le développement économique local.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures sénégalaises. Depuis plusieurs années, le pays mise sur des projets structurants pour booster son attractivité économique. Des investissements massifs ont déjà été réalisés dans le secteur des transports, notamment avec l’inauguration de l’aéroport international Blaise-Diagne et la construction de l’autoroute à péage qui relie Dakar à plusieurs grandes villes.

Le Sénégal cherche ainsi à se positionner comme un acteur clé en Afrique de l’Ouest, tant sur le plan logistique que sur le plan économique. Le port de Ndayane est le symbole de cette ambition, un projet phare qui témoigne de la volonté du pays d’asseoir son statut de hub régional et de stimuler une croissance durable.